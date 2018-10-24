Ціна на газ для українців зросте до ринкового рівня з 2020 року

Український уряд планує з 1 січня 2020 року підвищити тарифи на газ для населення до рівня цін, за якими газ купують промислові споживачі. Про це йдеться у постанові уряду, повідомила у суботу, 27 жовтня, агенція Reuters.

Відповідну постанову від 19 жовтня Кабінет міністрів України опублікував на своєму сайті 25 жовтня, але одразу видалив її. Зараз вона знову розміщена на сайті уряду.

За розрахунками видання "Економічна правда", згідно з постановою Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів становитиме для населення 8550 гривень за одну тисячу кубічних метрів. Після цього до 31 грудня 2019 року ціна на газ складе приблизно 9851 гривню за тисячу кубічних метрів. А з 1 січня 2020 року газ для населення коштуватиме приблизно 12,3 тисячі гривень.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України вирішив з 1 листопада підвищити ціни на газ для українського населення на 23,5 відсотка. Це було однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Одразу після оголошення цього рішення МВФ та уряд у Києві підписали угоду про нову програму макрофінансової допомоги.