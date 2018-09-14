Цьогоріч з Європи депортували 520 шукачів притулку з Афганістану

Упродовж поточного року країни Європи вже депортували до Афганістану 520 осіб, котрі клопотали в ЄС про статус шукача притулку, але отримали відмову. Про це в суботу, 15 вересня, повідомив у Кабулі міністр у справах біженців Афганістану Саїд Хусейн Алімі Балки. Афганський урядовець очікує, що до кінця року цей показник становитиме близько 800 осіб, передає агенція новин dpa.

Так, 12 вересня до Кабула прибув літак з 17-ма мігрантами з Афганістану, котрим у Німеччині відмовили в наданні статусу шукача притулку. З грудня 2016 року це вже була 16-та депортація літаком небажаних у Німеччині вихідців з Афганістану.

У Кабулі також повідомили, що з початку 2018 року ще 1500 осіб-біженців повернулись з ЄС до Афганістану добровільно.

Нині в ЄС точиться багато суперечок навколо практики депортації небажаних мігрантів-афганців до Афганістану. Критики вказують серед іншого на нестабільність у цій центральноазійській державі, у тому числі через різке загострення збройного протистояння між бойовиками радикального ісламського руху "Талібан" та урядовими військами.

Крім того, останнім часом в Афганістані посилило свою активність терористичне угруповання "Ісламська держава". На рахунку ІД вже десятки скоєних терактів у Афганістані, чиїми жертвами стають переважно шиїти, яких ісламісти вважають "відступниками".

Модерний Афганістан - у минулому Студентки медицини Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

Модерний Афганістан - у минулому Шик на вулицях столиці Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

Модерний Афганістан - у минулому Рівні права для всіх У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

Модерний Афганістан - у минулому Зародження інформатики Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

Модерний Афганістан - у минулому Студенти поміж собою Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

Модерний Афганістан - у минулому Школа для всіх Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

Модерний Афганістан - у минулому Двокласове суспільство - до сьогодні Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі. Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк

