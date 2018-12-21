 Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 200 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 200 осіб

Внаслідок цунамі біля берегів Зондської протоки 220 осіб загинули, понад 800 зазнали поранень. Тривають рятувальні роботи.

Indonesien Sundastraße Tsunami (picture-alliance/AP Photo)

Щонайменше 220 людей загинули внаслідок цунамі в Індонезії. Речник агентства з надзвичайних ситуацій країни у неділю, 23 грудня, повідомив, що ще 843 людини зазнали поранень внаслідок стихійного лиха, пише AFP. Близько 30 людей вважаються зниклими безвісти. Повідомляється, що рятувальні роботи тривають, але число жертв може збільшитись.

Цунамі сталося 22 грудня біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра. Стихія зруйнувала сотні будинків, включаючи готелі, і пошкодила судна. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг. Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау. 

Зондська протока

Зондська протока

Раніше, 28 вересня, біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

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Світовий банк надасть Індонезії допомогу для подолання наслідків землетрусів

Для відбудови важлививх об'єктів інфраструктури після руйнівних землетрусів та цунамі Світовий банк надасть Індонезії кредитів на мільярд доларів. Найбідніши родини також отримають кредитну допомогу. (14.10.2018)  

На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб. (09.10.2018)  

Індонезія припиняє пошукову операцію на Сулавесі

Число загиблих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії сягнуло 2065 осіб. Окрім того, зникими безвісти вважають до п'яти тисяч осіб. Волонтери та рідні можуть самотужки продовжувати пошуки. (11.10.2018)  

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Число жертв сягнуло 168. Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау.

Indonesien Sulawesi Palu nach Erdbeben und Tsunami

На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус 09.10.2018

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб.

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Індонезія припиняє пошукову операцію на Сулавесі 11.10.2018

Число загиблих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії сягнуло 2065 осіб. Окрім того, зникими безвісти вважають до п'яти тисяч осіб. Волонтери та рідні можуть самотужки продовжувати пошуки.

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