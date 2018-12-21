Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 200 осіб

Щонайменше 220 людей загинули внаслідок цунамі в Індонезії. Речник агентства з надзвичайних ситуацій країни у неділю, 23 грудня, повідомив, що ще 843 людини зазнали поранень внаслідок стихійного лиха, пише AFP. Близько 30 людей вважаються зниклими безвісти. Повідомляється, що рятувальні роботи тривають, але число жертв може збільшитись.

Цунамі сталося 22 грудня біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра. Стихія зруйнувала сотні будинків, включаючи готелі, і пошкодила судна. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг. Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау.

Зондська протока

Раніше, 28 вересня, біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.