Цунамі в Індонезії: кількість жертв зростає

Щонайменше 168 людей загинули внаслідок цунамі в Індонезії, яке сталося в суботу, 22 грудня, біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій країни, понад 750 людей дістали поранень, кілька десятків вважаються зниклими безвісти. Крім того, стихія зруйнувала сотні будинків, включаючи кілька готелів, і пошкодила судна. Найбільше від природної катастрофи постраждали жителі округу Пандегланг.

Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау, ця версія перевіряється. Офіційні особи повідомляють, що число жертв і постраждалих може зрости.

Раніше 28 вересня біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.