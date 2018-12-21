 Цунамі в Індонезії: кількість жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Цунамі в Індонезії: кількість жертв зростає

Число жертв сягнуло 168. Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау.

Indonesien Sunda Strait Tsunami (Getty Images/AFP/Semi)

Щонайменше 168 людей загинули внаслідок цунамі в Індонезії, яке сталося в суботу, 22 грудня, біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій країни, понад 750 людей дістали поранень, кілька десятків вважаються зниклими безвісти. Крім того, стихія зруйнувала сотні будинків, включаючи кілька готелів, і пошкодила судна. Найбільше від природної катастрофи постраждали жителі округу Пандегланг.

Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау, ця версія перевіряється. Офіційні особи повідомляють, що число жертв і постраждалих може зрости.

Раніше 28 вересня біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)

DW.COM

На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб. (09.10.2018)  

Світовий банк надасть Індонезії допомогу для подолання наслідків землетрусів

Для відбудови важлививх об'єктів інфраструктури після руйнівних землетрусів та цунамі Світовий банк надасть Індонезії кредитів на мільярд доларів. Найбідніши родини також отримають кредитну допомогу. (14.10.2018)  

Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість загиблих сягнула 1234 осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1234 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Поліція затримала в зоні лиха десятки мародерів. (02.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)  

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Після руйнівного землетрусу та цунамі багато країн і організацій запропонували Індонезії допомогу. У багатьох районах країни досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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