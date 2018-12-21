Цунамі в Індонезії: загинули щонайменше 429 осіб

Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії перевищила 400 осіб. Щонайменше 1500 осіб зазнали травм і поранень, понад 150 людей вважаються зниклими безвісти.
За уточненими даними, в Індонезії внаслідок цунамі загинули щонайменше 429 осіб. Щонайменше 1500 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, 154 людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє у вівторок, 25 грудня, агенція dpa, з посиланням на владу Індонезії.
За даними індонезійського агентства метеорології, кліматології і геофізики, причиною цунамі, що сталося 22 грудня біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра, могло стати виверження вулкана Анак-Кракатау і викликаний ним підводний зсув. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг.
Напередодні у службі з надзвичайних ситуацій Індонезії повідомили, що більшість загиблих, - індонезійські відпочивальники. Роботу рятувальників ускладнює те, що багато місць залишалися важкодоступними через повалені дерева та уламки будівель, що перекривають дороги та вулиці. За даними служби, унаслідок стихійного лиха зруйновано понад 700 будівель. Близько 12 тисяч місцевих мешканців залишилися без даху над головою.
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