 Цукерберг хоче зробити захист приватності пріоритетним у Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Цукерберг хоче зробити захист приватності пріоритетним у Facebook

Facebook збирається запровадити для низки своїх продуктів наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг у середу, 6 березня, написав на своїй сторінці у соцмережі, що збирається зробити пріоритетним захист особистих даних користувачів. "За останні 15 років Facebook і Instagram допомагали людям підтримувати зв'язки з друзями, спільнотами, групами за інтересами у цифровій подобі міської площі. Однак люди все більше хочуть спілкуватися приватно, наче у цифровій подобі власної вітальні", - зазначив Цукерберг.

Зважаючи на цю тенденцію, компанія збирається змінити принципи роботи з даними користувачів. Цукерберг заявив, що в майбутньому планує перетворити соцмережу на платформу, що надаватиме низку послуг, захищених надійними налаштуваннями приватності. Зокрема, йдеться про інтернет-дзвінки, відео-чати, бізнес-комунікацію та здійснення платежів. Домогтися цього, за словами Цукерберга, допоможе наскрізне кодування даних за принципом, котрий уже використовується в месенджері WhatsApp.

Крім того, Цукерберг пообіцяв, що Facebook не зберігатиме повідомлення або історії користувачів "довше, ніж це необхідно, або довше, ніж люди цього хочуть". Щоб уникнути доступу сторонніх до даних користувачів, конфіденційна інформація не буде зберігатися в країнах, де часто порушуються такі права людини, як право на особисту сферу і свободу слова, підкреслив Цукерберг.

Як повідомлялося, у 2016 році компанія Facebook зазнала критики за недбале поводження з особистими даними користувачів. Тоді англійська компанія Cambridge Analytica несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook для передачі їх третім особам.

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