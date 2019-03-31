 Цукерберг окреслив перші зміни, які очікують на Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Цукерберг окреслив перші зміни, які очікують на Facebook

Нова стратегія соціальної мережі робитиме акцент на особистій комунікації та малих групах, повідомив керівник Facebook.

Марк Цукерберг під час виступу у Сан-Хосе у 2018 році

Марк Цукерберг під час виступу у Сан-Хосе у 2018 році (фото з архіву)

Засновник та глава компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив про стратегію майбутнього оновлення однойменної соціальної мережі, яка полягатиме у стимулюванні особистої комунікації та малих груп. Про це Цукерберг заявив у вівторок, 30 квітня, під час виступу на девелоперській конференції F8 у американському Сан-Хосе.

"У час, коли світ стає більшим та більш пов'язаним, ми потребуємо почуття інтимності більше, ніж будь-коли", - зазначив засновник Facebook, цитує агентство AFP. За його словами, він вірить, що "майбутнє за приватністю".

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Також, запевняє Цукерберг, у фокусі уваги компанії будуть спільноти, які завдяки оновленню стратегії набудуть для користувачів мережі такої ж ваги, як і так звані "друзі". Досягти цього компанія планує за допомогою зменшення ролі стрічки новин та завдяки більшій увазі до таких сервісів мережі, як обмін повідомленнями, торговельний онлайн-майданчик та перегляд відео.

Під час виступу Цукерберг назвав приватні повідомлення, так звані "сторіз", та невеликі групи сферами онлайн-комунікації, що найбільш активно розвивається. Глава Facebook додав, що у соціальній мережі зараз активно працюють над тим, аби зробити застосунок Messenger швидшим та мешим. Він також анонсував появу цього застосунка для операційних систем Windows та Mac.

Інші менеджери компанії представили зміни, які очікують сервіси Messenger та Instagram, з метою допомогти бізнесу налагодити зв'язок із клієнтами, включно із можливістю записатися на прийом чи напряму придбати товари. Були представлені також інструменти, що допоможуть налагодити пряме спілкування із клієнтами за допомогою реклами.

Нагадаємо, що 6 березня, Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook, що збирається зробити пріоритетним захист особистих даних користувачів. За його словами, компанія планує змінити принципи роботи з даними користувачів. Цукерберг заявив, що в майбутньому планує перетворити соцмережу на платформу, що надаватиме низку послуг, захищених надійними налаштуваннями приватності.

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