ЦПК закидає Луценку брехню щодо списку "недоторканних"

Центр протидії корупції у п'ятницю, 22 березня, назвав неправдою слова генерального прокурора України Юрія Луценка в інтерв'ю американському виданню The Hill щодо списку "недоторканних" для правосуддя осіб від посолки США в Україні Марі Йованович.

На сайті ЦПК зазначається, що документ, який Луценко передав американським журналістам як доказ своїх слів, був підписаний "задовго до призначення Марі Йованович і стосувався сфабрикованої справи, що свого часу визнавав і сам Луценко".

За інформацією ЦПК, 16 березня 2016 року ГПУ розпочала кримінальне провадження "за нібито розкрадання Центром протидії корупції коштів, які організація навіть не отримувала". "4 квітня 2016 року заступник голови місії посольства США Джордж Кент надіслав листа заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку від імені тодішнього посла Джеффрі Паятта із роз’ясненням щодо фейкової справи щодо розкрадання коштів на реформу ГПУ", - зазначають у ЦПК і додають, що саме цей лист Луценко і передав журналістам The Hill у березні 2019.

Оскільки Юрій Луценко обійняв посаду генпрокурора у травні 2016, а Марі Йованович передала вірчі грамоти посла США в Україні у серпні 2016 року, їхня зустріч і начебто передача списків "недоторканних" ніяк не могла відбутися у квітні, доходять висновку у ЦПК, закидаючи Луценкові "проблеми з хронологією".

Водночас прес-секретарка Луценка Лариса Сарган прямо не відповіла на запитання DW, чи є опублікований на сайті The Hill лист з посольства США від 4 квітня 2016 року тим самим документом, яким Луценко підтверджував свої закиди до посолки Йованович. Пояснення ЦПК вона між тим назвала "брехнею".

Справу ГПУ проти ЦПК закрили у травні 2016 року через відсутність складу злочину.