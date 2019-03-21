 ЦПК закидає Луценку брехню щодо списку ″недоторканних″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЦПК закидає Луценку брехню щодо списку "недоторканних"

Центр протидії корупції аргументував неправдивість заяви Луценка про список "недоторканних" для правосуддя, отриманий нім нібито від посолки США Марі Йованович.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Центр протидії корупції у п'ятницю, 22 березня, назвав неправдою слова генерального прокурора України Юрія Луценка в інтерв'ю американському виданню The Hill щодо списку "недоторканних" для правосуддя осіб від посолки США в Україні Марі Йованович.

DW.COM

Євгенія Закревська наполягає, що розслідування вбивств на Майдані не завершене, оскільки не проведена низка слідчих дій. Раніше генпрокурор Луценко заявив, що справу вже передають до суду. (03.02.2019)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відкидає закиди на адресу військової прокуратури та СБУ в потуранні незаконним схемам в "Укроборонпромі". (12.03.2019)

На сайті ЦПК зазначається, що документ, який Луценко передав американським журналістам як доказ своїх слів, був підписаний "задовго до призначення Марі Йованович і стосувався сфабрикованої справи, що свого часу визнавав і сам Луценко".

За інформацією ЦПК, 16 березня 2016 року ГПУ розпочала кримінальне провадження "за нібито розкрадання Центром протидії корупції коштів, які організація навіть не отримувала". "4 квітня 2016 року заступник голови місії посольства США Джордж Кент надіслав листа заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку від імені тодішнього посла Джеффрі Паятта  із роз’ясненням щодо фейкової справи щодо розкрадання коштів на реформу ГПУ", - зазначають у ЦПК і додають, що саме цей лист Луценко і передав журналістам The Hill у березні 2019.

Оскільки Юрій Луценко обійняв посаду генпрокурора у травні 2016, а Марі Йованович передала вірчі грамоти посла США в Україні у серпні 2016 року, їхня зустріч і начебто передача списків "недоторканних" ніяк не могла відбутися у квітні, доходять висновку у ЦПК, закидаючи Луценкові "проблеми з хронологією".

Водночас прес-секретарка Луценка Лариса Сарган прямо не відповіла на запитання DW, чи є опублікований на сайті The Hill лист з посольства США від 4 квітня 2016 року тим самим документом, яким Луценко підтверджував свої закиди до посолки Йованович. Пояснення ЦПК вона між тим назвала "брехнею".

Справу ГПУ проти ЦПК закрили у травні 2016 року через відсутність складу злочину.

Також за темою

Ukraine Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko

Посолка США не передавала Луценку списку "недоторканних" для правосуддя осіб 21.03.2019

У посольстві США відповіли на закиди генпрокурора Луценка щодо начебто передачі йому посолкою Йованович списку людей, яких не варто притягати до відповідальності.

Marie Yovanovitch

Посолка США в України виступила за зміну керівника САП 05.03.2019

Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький має бути змінений задля цілісності антикорупційних інституцій, вважає посолка США в Україні Марі Йованович.

Ukraine Journalist Arkadi Babtschenko PK in Kiew | mit Lutsenko & Grizak

Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством 21.08.2018

Підозрюваний у організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий співпрацювати зі слідством, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Угоду ще має затвердити суд.

Реклама

Докладно

Голова Нафтогаз України Андрій Коболєв

Три умови для Андрія Коболєва

Перед головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим поставили задачі, реалізувати які майже неможливо, кажуть експерти.  

Головний вокзал Гамбурга

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

Пунктуальність - одна з характерних рис німців, але не німецьких залізниць. Парадокс? DW з'ясовувала причини.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  