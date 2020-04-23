Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео)

Освіта і коронавірус: усе про ЗНО, кінець навчального року і дистанційне навчання (23.04.2020)

Через карантин українські школярі та студенти скоріш за все закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Як складатимуть ЗНО випускники, як оцінюватимуть дистанційне навчання та що зміниться в школах у новому навчальному році? Про це та інше виконувачка обов'язків міністра освіти України Любомира Мандзюк розповіла в інтерв'ю DW.