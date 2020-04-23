 Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2020

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Політика й суспільство

Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео)

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.

Coronavirus App Infektionszahlen Europa Welt / Zahlen für Illustration manipuliert (picture-alliance/xim.gs)

Мобільні додатки проти коронавірувсу

Здоров'я громадян чи дотримання усіх демократичних свобод? Пандемія коронавірусу у світі змушує запроваджувати карантин, який обмежує базове право на свободу. Аби це вимушене тимчасове обмеження було максимально ефективним впроваджують додатковий контроль за допомогою мобільних застосунків. 

 

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Коронавірус: уряд України продовжив карантин до 11 травня

Для протидії епідемії COVID-19 уряд України продовжив карантин до 11 травня. Прем'єр Денис Шмигаль не виключає послаблення заходів після цієї дати. (22.04.2020)  

У Німеччині дозволили перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу

Німецькій компанії Biontech з Майнца видали перший дозвіл на клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Її тестуватимуть на здорових добровольцях. (22.04.2020)  

Коронавірус: як функціонують лабораторії найвищого рівня безпеки?

У спеціалізованих лабораторіях вживають серйозних заходів безпеки, аби смертоносні збудники хвороб досліджувалися без ризиків для здоров'я, а віруси не потрапляли назовні. (22.04.2020)  

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Докладно

Стокгольм під час пандемії COVID-19

Шведський шлях у боротьбі з коронавірусом: за і проти

Європейські країни поступово послабляють карантинні обмеження. Усі, крім Швеції - де їх фактично і не запроваджували.  

Укроборонпром

"Укроборонпром" планують трансформувати у шість холдингів

До галузевих холдингів увійдуть прогресивні підприємства держконцерну "Укроборонпром", кажуть у держпідприємстві.  

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