Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео)

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.
Здоров'я громадян чи дотримання усіх демократичних свобод? Пандемія коронавірусу у світі змушує запроваджувати карантин, який обмежує базове право на свободу. Аби це вимушене тимчасове обмеження було максимально ефективним впроваджують додатковий контроль за допомогою мобільних застосунків.
Для протидії епідемії COVID-19 уряд України продовжив карантин до 11 травня. Прем'єр Денис Шмигаль не виключає послаблення заходів після цієї дати. (22.04.2020)
Німецькій компанії Biontech з Майнца видали перший дозвіл на клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Її тестуватимуть на здорових добровольцях. (22.04.2020)