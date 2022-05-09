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Цирк

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цирк".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках

У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках 20.11.2021

У Франції посилили покарання за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років позбавлення волі та штрафу в розмірі 75 тисяч євро.

Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест

Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест 29.04.2021

Андрій Коболєв заявив, що не збирається "влаштовувати цирк та підставляти під удар "Нафтогаз". Він наголосив, що треба зберегти динаміку роботи і забезпечити розвиток видобутку та інших напрямів Групи.
Правий екстремізм у Німеччині - Європа у фокусі (відео)

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео) 22.02.2021

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.

Франція заборонить хутряні ферми й диких тварин у цирках

Франція заборонить хутряні ферми й диких тварин у цирках 29.09.2020

Заборонити хутряні ферми, використання диких тварин у цирках, дельфінів і косаток - у дельфінаряіх. У французькому уряді анонсували масштабні зміни на користь захисту тварин.
Український цирк без тварин: за крок до заборони

Український цирк без тварин: за крок до заборони 11.10.2019

Мінкульт України планує заборонити використання тварин у державних цирках з 2021 року. Яка доля чекає на чотирилапих та їхніх дресирувальників, з'ясовувала DW.
Німецький цирк і його особливості

Німецький цирк і його особливості 09.10.2019

В Україні збираються заборонити використання тварин у цирках. DW - про історію цирку та про те, як питання використання тварин у цирках відрегульовано у Німеччині.

Німецький цирк без тварин: голограми цифрового майбутнього наступають (06.08.2019) 06.08.2019

Німецький цирк "Ронкаллі" відмовився від номерів за участі тварин. Тепер замість них виступають голограми. Цифрові клоуни смішать аудиторію, а голограмні слони сурмлять з арени. Дивіться!

Цирки і притравочні станції: коли в Україні припинять знущатися над тваринами? (20.11.2018) 20.11.2018

Верховна Рада 20 листопада розгляне кілька законопроектів, спрямованих на захист тварин. Нині в Україні налічується щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Зоозахисники вимагають системних змін.

Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео)

Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео) 13.11.2018

В українських цирках, ресторанах та на притравочних станціях досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін. 

Цирки і притравочні станції: коли в Україні припинять знущатися над тваринами? (13.11.2018) 13.11.2018

В Україні є щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Це ресторани, притравочні станції тощо. Крім цього, у восьми державних цирках досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін.

Реакції західних журналістів щодо Бабченка: Добре, що живий, але нащо цей цирк?

Реакції західних журналістів щодо Бабченка: Добре, що живий, але нащо цей цирк? 30.05.2018

Журналісти з різних країн та "Репортери без кордонів" критикують спецоперацію СБУ з інсценування смерті Аркадія Бабченка від рук найманого вбивці.

Політичний цирк довкола Саакашвілі б'є по іміджу України (07.12.2017) 07.12.2017

Через події довкола Міхеіла Саакашвілі у німецьких експертів склалося враження хаосу та відволікання уваги від реальних проблем в Україні. Вони радять зосередитися на ефективності боротьби з корупцією, зокрема владнати ситуацію довкла НАБУ.

Дрес-код для успішних чоловіків: політичний цирк чи костюмоване шоу? (27.11.2017) 27.11.2017

Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.
Реакція Заходу на прорив Саакашвілі: Не втягуйте нас у цей цирк

Реакція Заходу на "прорив" Саакашвілі: Не втягуйте нас у цей "цирк" 11.09.2017

Те, як Міхеіл Саакашвілі потрапив до України - політичний цирк, який шкодить репутації держави. Так відреагувала більшість західних політиків та експертів на події на пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею.

Ексгумація генія: Далі сподобався би цей цирк

Ексгумація генія: "Далі сподобався би цей цирк" 21.07.2017

У Фігерасі, рідному містечку Сальвадора Далі, ексгумували тіло художника. Усе це заради відповіді на запитання - чи була у Далі донька.
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