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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цирк".
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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Верховна Рада 20 листопада розгляне кілька законопроектів, спрямованих на захист тварин. Нині в Україні налічується щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Зоозахисники вимагають системних змін.
В Україні є щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Це ресторани, притравочні станції тощо. Крім цього, у восьми державних цирках досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін.
Через події довкола Міхеіла Саакашвілі у німецьких експертів склалося враження хаосу та відволікання уваги від реальних проблем в Україні. Вони радять зосередитися на ефективності боротьби з корупцією, зокрема владнати ситуацію довкла НАБУ.
Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.