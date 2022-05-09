Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест

Андрій Коболєв заявив, що не збирається "влаштовувати цирк та підставляти під удар "Нафтогаз". Він наголосив, що треба зберегти динаміку роботи і забезпечити розвиток видобутку та інших напрямів Групи.