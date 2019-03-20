 Циклон у Мозамбіку: кількість загиблих зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

Циклон у Мозамбіку: кількість загиблих зростає

Циклон, котрий спричинив масштабні повені, призвів до загибелі сотень людей у африканському Мозамбіку.

Будинки у Мозамбіку затоплені внаслідок циклону Ідай

Будинки у Мозамбіку затоплені внаслідок циклону "Ідай"

Щонайменше 293 особи загинули у Мозамбіку внаслідок циклону "Ідай", що пронісся південним сходом Африки наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені. Про це у суботу, 23 березня, повідомили в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), інформує агенція Reuters. Загалом, за даними OCHA, внаслідок стихії в Африці загинули понад 600 людей.

Координатор OCHA також зазначив, що для отримання повної інформації щодо постраждалих та загиблих треба чекати, доки повені спадуть. Як повідомлялося раніше, рятувальні заходи ускладнені тим, що багато зруйнованих стихією районів залишаються досі відрізаними від решти світу.

Між тим міністр з питань довкілля Мозамбіку 23 березня повідомив про 417 загиблих і додав, що ситуація залишається критичною.

Нагадаємо, що шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. Шторм супроводжувався сильними опадами, які спричинили масштабні повені. За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила Малаві, у цій країні близько 80 тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.

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Президент Мозамбіку побоюється, що кількість жертв циклону перевищить тисячу

За словами президента Мозамбіку, через великі руйнування кількість жертв циклону "Ідай" у країні може зрости до понад тисячі. Портове місто Бейра було майже повністю зруйновано. (18.03.2019)  

Німеччиною пронісся потужний циклон: є жертви

Найбільше від стихії постраждали південні та центральні федеральні землі Німеччини. Повідомляється про щонайменше одну загиблу. Негода також призвела до значних руйнувань і пошкоджень інфраструктури. (24.09.2018)  

Наслідки циклону "Ідай" в Африці: вже понад 300 загиблих

У Мозамбіку кількість жертв циклону "Ідай" вже перевищила 200 осіб, у Зімбабве загинуло ще близько сотні людей. Влада обох країн побоюється зростання кількості жертв. (20.03.2019)  

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