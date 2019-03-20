Циклон у Мозамбіку: кількість загиблих зростає

Щонайменше 293 особи загинули у Мозамбіку внаслідок циклону "Ідай", що пронісся південним сходом Африки наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені. Про це у суботу, 23 березня, повідомили в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), інформує агенція Reuters. Загалом, за даними OCHA, внаслідок стихії в Африці загинули понад 600 людей.

Координатор OCHA також зазначив, що для отримання повної інформації щодо постраждалих та загиблих треба чекати, доки повені спадуть. Як повідомлялося раніше, рятувальні заходи ускладнені тим, що багато зруйнованих стихією районів залишаються досі відрізаними від решти світу.

Між тим міністр з питань довкілля Мозамбіку 23 березня повідомив про 417 загиблих і додав, що ситуація залишається критичною.

Нагадаємо, що шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. Шторм супроводжувався сильними опадами, які спричинили масштабні повені. За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила Малаві, у цій країні близько 80 тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.