Циклон "Кеннет" вже забрав життя 38-ми людей у Мозамбіку

Кількість жертв циклону "Кеннет", що вирує на півночі Мозамбіку, зросла до 38 осіб. Про це в уряді країни заявили в понеділок, 29 квітня. За інформацією урядовців, повені та проливні дощі перешкоджають зусиллям з доставки допомоги постраждалим вже декілька днів поспіль, а загалом у зоні ураження шторму опинилися близько 160 тисяч осіб.

Це вже другий потужний циклон, через який потерпає Мозамбік упродовж останніх шести тижнів. Також, як стверджують в уряді, вперше в історії країна стає жертвою двох циклонів протягом одного сезону, повідомляє агентство AP.

Внаслідок циклону "Ідай" минулого місяця загинули понад 760 осіб. Більшість смертей були спричинені повенями. Потужні проливні дощі, що прийшли в Мозамбік із початком циклону "Кеннет", викликають в урядовців побоювання, що цей сценарій повториться.

Шторм досяг узбережжя Мозамбіку минулого четверга. За словами представників уряду, критичного рівня повені досягли на півночі країни, у провінції Кабу Делгаду, де більше 35 тисяч будинків і будівель були повністю чи частково зруйновані. Працівники рятувальних служб кажуть про "повне спустошення", якого зазнала 60-кілометрова смуга узбережжя та прибережні острови.

Також висока вода зробила значну кількість доріг непрохідною, що значним чином перешкоджає доставці допомоги у провінції за межами її адміністративного центру Пемби. Через це влада готується до можливого спалаху холери, адже деякі колодязі виявилися зараженими, і чиста питна вода стала дефіцитом.