Циклон "Кеннет" вже забрав життя 38-ми людей у Мозамбіку

Кількість жертв циклону "Кеннет", що вирує на півночі Мозамбіку, зросла до 38 осіб. Про це в уряді країни заявили в понеділок, 29 квітня. За інформацією урядовців, повені та проливні дощі перешкоджають зусиллям з доставки допомоги постраждалим вже декілька днів поспіль, а загалом у зоні ураження шторму опинилися близько 160 тисяч осіб.
Це вже другий потужний циклон, через який потерпає Мозамбік упродовж останніх шести тижнів. Також, як стверджують в уряді, вперше в історії країна стає жертвою двох циклонів протягом одного сезону, повідомляє агентство AP.
Внаслідок циклону "Ідай" минулого місяця загинули понад 760 осіб. Більшість смертей були спричинені повенями. Потужні проливні дощі, що прийшли в Мозамбік із початком циклону "Кеннет", викликають в урядовців побоювання, що цей сценарій повториться.
Шторм досяг узбережжя Мозамбіку минулого четверга. За словами представників уряду, критичного рівня повені досягли на півночі країни, у провінції Кабу Делгаду, де більше 35 тисяч будинків і будівель були повністю чи частково зруйновані. Працівники рятувальних служб кажуть про "повне спустошення", якого зазнала 60-кілометрова смуга узбережжя та прибережні острови.
Також висока вода зробила значну кількість доріг непрохідною, що значним чином перешкоджає доставці допомоги у провінції за межами її адміністративного центру Пемби. Через це влада готується до можливого спалаху холери, адже деякі колодязі виявилися зараженими, і чиста питна вода стала дефіцитом.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Пробудження звіра
Незалежно від того, як довго сплять вулкани, прокидаються вони завжди в поганому настрої. Міжнародна космічна станція якраз перебувала над вулканом Саричева, який знаходиться на Курильських островах, коли почалось його виверження у 2009 році. Астронавти змогли зробити фотографію крізь хмари. З космосу можна дуже детально розгледіти цей природний феномен.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Залишились лише сльози на піску
Супутники, які здійснюють спостереження за Землею, такі як Proba-V Європейського космічного агентства, роблять знімки щодня. Це дозволяє відслідковувати зміни стану довкілля. На цих фото, зроблених у квітні 2014-го, липні 2015-го та січні 2016 року (зліва направо), зафіксоване поступове висихання озера Поопо, колись другого за величиною в Болівії, принаймні частково спричинене змінами клімату.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Не грайтеся з вогнем
Щорічно пожежі спустошують ландшафти і шкодять екології в багатьох країнах світу. Дуже часто причиною вогню є людина. Саме так було і під час пожежі у вересні 2015 року на островах Борнео і Суматра в Індонезії, коли причиною масштабних пожеж стали фермери, які підпалили тропічні ліси із торф’яним ґрунтом заради нових сільськогосподарських угідь. На фото - шлейфи сірого диму від цих пожеж.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Німецькі діти погано поводились
У Німеччині батьки попереджають своїх дітей, що якщо вони не будуть їсти, то піде дощ. І справді, у 2013 році пішов дощ, і такий сильний, що деякі з великих річок у Центральній Європі вийшли зі своїх берегів. На цьому фото - наслідок сильних опадів, коли річка Ельба затопила територію довкола міста Віттенберга в німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
У серці буревію
Сильний буревій може завдати непоправної шкоди своїм потужним вітром і штормовими хвилями. Інформація з супутників має вирішальне значення для прогнозування таких буревіїв: інтенсивність, напрям руху, швидкість вітру. Ця фотографія Тихого океану в районі Мексики, зроблена 25 листопада 2015 року, допомогла визначити швидкість вітру у 160 кілометрів на годину під час тропічного шторму Сандра.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Танення льодовиків
Супутники відіграють ключову роль у спостереженнях за зміною клімату і процесом танення льодовиків. За допомогою даних з космосу вчені змогли задокументувати, як зменшуються льодовики, що призводить до підвищення рівня води в океані. На цій фотографії, зробленій з борту Міжнародної космічної станції, зафіксовано процес танення льодовика Упсала в аргентинській Патагонії з 2002-го по 2013 роки.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
Затримайте дихання!
Пилові бурі часто трапляються у віддалених пустелях. Проте у вересні 2015 року супутники зафіксували, як пилова буря (або хабуб) оповила країни Близького Сходу, накривши собою заселені людьми території. Дані спостереження зі супутників разом із датчиками якості повітря на землі допомагають зрозуміти, як зароджуються і поводять себе далі шторми. Ці дані дозволяють покращити прогнозування.
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Як стихійні лиха виглядають з космосу
"Гола гора"
Такими словами у NASA описують брак снігу на каліфорнійській горі Шаста, яка є важливим джерелом води для регіону. На фотографії зафіксовані коричневі схили гори, які мали би бути білими від снігу, а також землі навколо, які страждають від посухи. Чим менше льоду на горі, тим сильнішою є посуха.
Автор: Ірен Банос Руїз, Максим Сидоржевський