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Церковне майно

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "церковне майно".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео) 08.05.2020

Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?
ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.
Православна церква України: три основні виклики (відео)

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.

Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України

Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України 31.01.2019

Православна церква України тепер офіційно зареєстрована як релігійна організація. Однак попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах.
Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео)

Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео) 29.01.2019

Вінниччина стала однією з перших, де багато церков заявили про перехід до ПЦУ. Ось як відбувся мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава 23.01.2019

Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.
Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі 23.01.2019

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Фоторепортаж DW про те, що зараз являє собою лавра.
Закон про церковні переходи в Україні: хто кому рейдер?

Закон про церковні переходи в Україні: хто кому рейдер? 17.01.2019

Верховна Рада України конкретизувала процедуру зміни церковними громадами своєї юрисдикції. У закону чимало противників серед церковних ієрархів. Головна причина - страх за церковне майно.
Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися радянської церкви

Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися "радянської церкви" 04.12.2018

Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком).

Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018) 04.12.2018

Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська? (28.11.2018) 28.11.2018

Споруди Свято-Успенської Почаївської лаври, що на Тернопільщині, повернули у власність держави. Відповідне рішення ухвалив Кабмін і скасував "приватизацію" Почаєва, яка розпочалася за прем’єрства Віктора Януковича у 2003 році. Києво-Печерська Лавра - на черзі?

Церковна арифметика: чого варта єдина помісна церква (08.11.2018) 08.11.2018

Скільки парафій після отримання томоса налічуватиме автокефальна помісна церква в Україні і яка в неї буде "матеріальна база"? Адже нині майнова перевага за УПЦ МП.

Відновлений томос: Естонське православ'я між Константинополем та Москвою

Відновлений томос: Естонське православ'я між Константинополем та Москвою 21.09.2018

На тлі можливого визнання незалежності українського православ'я ми вирішили згадати, як подібний процес відбувався в Естонії. Там співіснують дві православні церкви - Вселенського та Московського патріархатів.
Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео)

Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео) 07.08.2018

DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами.
Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії 03.08.2018

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви?

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