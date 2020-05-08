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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "церковне майно".
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Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.
Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.
Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).
Споруди Свято-Успенської Почаївської лаври, що на Тернопільщині, повернули у власність держави. Відповідне рішення ухвалив Кабмін і скасував "приватизацію" Почаєва, яка розпочалася за прем’єрства Віктора Януковича у 2003 році. Києво-Печерська Лавра - на черзі?