 Церкви у Ніжині: поділ чи об′єднання томосом (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.10.2018

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Україна

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії.

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Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

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DW.COM

За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври. (28.09.2018)  

Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

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Докладно

Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії. 

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