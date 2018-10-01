Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії.
У Ніжині діють 15 церков - 11 московського патріархату і 4 київського. Утім віднедавна серед священників та парафіян геть інший поділ - на прихильників та противників автокефалії. Як до неї готуються громади у Ніжині - репортаж DW:
Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври. (28.09.2018)
Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви? (03.08.2018)
Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет. (02.08.2018)