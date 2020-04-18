Церква й пандемія: в Україні побоюються наслідків великодніх свят

Українська влада й медики все еще побоюються стрімкого спалаху коронавірусу. Такі побоюювання вони пов'язують з тим, що під час великодніх свят тисячі вірян не дотримувались вимог карантину. За даними Національної поліції України, попри заборону масових зборів, великодні церковні богослужіння 19 квітня загалом відвідали понад 130 тисяч людей. Даних про те, скільки з них є прихожанами тієї чи іншої церкви, у правоохоронців, які зафіксували цілу низку недотримання карантинних обмежень, нема.

Поліцейські перед входом до Києво-Печерської лаври

Карантинні обмеження в Україні подовжили до 22 травня. Перед брамою Свято-Успенської Києво-Печерської лаври нині цілодобово чергують поліцейські в біозахисних костюмах. Час від часу до монастиря, розташованого в центрі Києва, заїжджає машина швидкої допомоги. Як повідомляв ще 14 квітня президент України Володимир Зеленський, на території Києво-Печерської лаври підтверджено майже 100 випадків зараження.

Намісник лаври, митрополит Павло (Лебедь) заявляє, що така цифра є завищеною. 2 травня він говорив про 68 хворих на COVID-19 серед братії монастиря. Але й ця цифра вражає, якщо врахувати, що братія монастиря налічує 200 осіб. Двоє ченців померли від коронавірусної хвороби, двоє перебувають у лікарні, інші - на самоізоляції. Частину студентів Київської духовної академії і семінарії, яка розташована на території лаври, відпустили додому.

"Я сам перебував у лікарні", - каже намісник Києво-Печерської лаври. За його словами, мешканці монастиря дотримуються карантину. "Сьогодні у святій лаврі виконується все за приписом лікарів", - запевняє тепер Павло у своєму відео звернені на сайті УПЦ МП.

"Найстрашніша епідемія - це гріх"

При цьому ще кілька тижнів тому митрополит Павло на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври фактично виступав за ігнорування карантину, який запровадили через коронавірус, і просив вірян приходити у храми та причащатися. Тоді він заявляв, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".

Напередодні великодніх свят Всеукраїнська рада церков домовилася з українським президентом Володимиром Зеленським про алгоритм дій на Великдень. Зокрема, про те, що богослужіння проводитимуться, але з обмеженою кількістю людей - не більше десяти осіб у храмі, а приходи організують в інтернеті трансляцію святкової служби. Крім того, обов'язковою умовою було носіння захисник масок всіма присутніми, а причастя й прикладання до ікон були обмежені.

Серед братії монастиря на території Києво-Печерської лаври щонайменше 68 осіб захворіло на COVID-19

Але таких домовленостей, як видно зі звітів поліції, дотримувались далеко не всі. У підсумку, за даними Зоряна Шкіряка, радника глави міністра внутрішніх справ України, поліція порушила п'ять кримінальних проваджень та виписала п'ять адмінпротоколів щодо дій під час свят представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Зокрема, порушення правил карантину на Великдень були зафіксовані в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що у Тернопольській області, та в Святогірській Свято-Успенській лаврі, що в Донецькій області. Там на великодні свята попри карантин відбулася масова хода вірян без дотримання дистанції та захисних масок. Ці монастирі, як і Києво-Печерська лавра, перебувають у користуванні УПЦ МП. Нині у Святогірській лаврі та інших дванадцяти тисячах парафій УПЦ МП по всій Україні продовжуються богослужіння. Києво-Печерська та Почаєвська лаври закриті на карантин, оскільки священики, семінаристи та хористи тепер масово хворіють на COVID-19.

Особливий підхід

Скільки загалом священнослужителів і яких саме церков зараз інфіковані, видужали або померли від COVID-19 в Україні, судячи з усього, не знає ніхто. В церквах уникають відповідати на ці запитання. Як повідомив DW митрополит Климент, представник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, церква користується даними міністерства охорони здоров'я України і не виділяє із загальної кількості інфікованих своїх священнослужителів.

У церкві на Великдень у Донецьку 19 квітня 2020 року

"І священнослужителі й віряни дотримуються всіх вимог. Статистика захворювань священнослужителів нашої церкви така, як і цілком по Україні. Серед священників інших конфесій є також такі, що захворіли, тому розділяти хворих по конфесійній приналежності не науково", - прокоментував митрополит Климент.

Велику кількість виявлений хворих священиків у монастирях УПЦ МП митрополит Климент пояснив тим, що духовенству та монахам були вчасно зроблені тести на COVID-19. "Ми підійшли ретельно, щоб упередити всі можливі наслідки, - наголошує священнослужитель. - Це було прохання керівництва Української православної церкви, щоб всі монахи були здорові".

Без стовідсоткової гарантії

У Православній церкві України (ПЦУ) також не ведуть окрему статистку про священників, що захворіли чи померли від коронавірусу. "У нас немає статистики, чи в когось зі священників підтвердився діагноз на COVID-19, ми не бачимо відгуків з регіонів, чи є якісь зараження, - визнав у розмові з DW представник пресслужби ПЦУ Костянтин Москалюк, але водночас зауважив: "У Львівській єпархії, наприклад, все духовенство пройшло тестування, і в них не виявлено цієї інфекції".

Освячення великодньої паски в часи коронавірусу в селі Бузова, що під Києвом

За його словами, церква на час карантину перейшла в інтернет. Тобто, ведуться онлайн-богослужіння, а від вірян приймаються особисті онлайн-записки на молитву. Рішення про такий режим роботи синод ПЦУ ухвалив ще на початку епідемії короновірусної хвороби. Як розповів Москалюк, останнім часом кількість переглядів онлайн трансляцій богослужінь збільшилася.

В Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) повідомили, що з трьох з половиною тисяч священнослужителів церкви за весь період карантину захворіло на COVID-19 до десятка священників, один з них помер від хвороби. "Ми намагаємося всі карантинні вимоги виконувати", - сказав у розмові з DW керівник департаменту інформації УГКЦ протоієрей Ігор Яців. Водночас він наголосив, що стовідсотково гарантувати, що в кожній парафії будуть неухильно дотримуватися карантинних вимог, не може. "На Великдень була і так на службах у нас мінімальна кількість людей у храмі з масками", - сказав Ігор Яців.