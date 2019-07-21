 ЦВК: Явка на виборах склала майже 50 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

ЦВК: Явка на виборах склала майже 50 відсотків

Явка на нинішніх позачергових виборах до Верховної Ради стала найнижчою з 2006 року - свої голоси за народних депутатів вирішили віддати лише 49,8 відсотка виборців.

Вибори до Верховної Ради відбулись 21 липня

Вибори до Верховної Ради відбулись 21 липня

На позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулись у неділю, 21 липня, проголосували 49,84 відсотка виборців. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо активності виборців на 20 годину. Найбільш активно голосували виборці у Чернігівській області, а найнижчою була явка на Закарпатті.

Явка на нинішніх парламентських виборах є найнижчою серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

DW.COM

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (18.07.2019)

За даними Національного екзит-полу станом на 20:00, на виборах до Верховної Ради перемагає партія "Слуга народу", загалом прохідний бар'єр долають п'ять партій. (21.07.2019)

За даними Національного екзитполу, на позачергових парламентських виборах перемагає партія "Слуга народу" - за неї віддали голоси 44,2 відсотка виборців, друге місце у "Опозиційної платформи - За життя", яку підтримали 11,4 відсотка. Партія "Європейська солідарність" здобуває 8,8 відсотка голосів, "Батьківщина" - 7,4 відсотка, а "Голос" - 6,5 відсотка виборців. Інші партії отримали менше п'яти відсотків голосів та не проходять до Верховної Ради, свідчать результати опитувань на виході з виборчих дільниць.

Загалом у виборах взяли участь 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

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Парламентські вибори 2019: усе, що треба знати (15.07.2019)

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