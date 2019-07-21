ЦВК: Явка на виборах склала майже 50 відсотків

На позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулись у неділю, 21 липня, проголосували 49,84 відсотка виборців. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо активності виборців на 20 годину. Найбільш активно голосували виборці у Чернігівській області, а найнижчою була явка на Закарпатті.

Явка на нинішніх парламентських виборах є найнижчою серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

За даними Національного екзитполу, на позачергових парламентських виборах перемагає партія "Слуга народу" - за неї віддали голоси 44,2 відсотка виборців, друге місце у "Опозиційної платформи - За життя", яку підтримали 11,4 відсотка. Партія "Європейська солідарність" здобуває 8,8 відсотка голосів, "Батьківщина" - 7,4 відсотка, а "Голос" - 6,5 відсотка виборців. Інші партії отримали менше п'яти відсотків голосів та не проходять до Верховної Ради, свідчать результати опитувань на виході з виборчих дільниць.

Загалом у виборах взяли участь 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.