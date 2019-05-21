 ЦВК України розподілила кошти на вибори, зареєструвала ще 11 кандидатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК України розподілила кошти на вибори, зареєструвала ще 11 кандидатів

ЦВК зареєструвала вже 21 кандидата в депутати на дострокових парламентських виборах. Центрвиборчком також затвердив розподіл коштів на вибори.

Вибори в Україні

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 11 кандидатів-самовисуванців у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила прес-служба ЦВК.

Серед зареєстрованих кандидатів є кілька народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. (21.05.2019)

Президентські вибори в Україні обійдуться держбюджету в понад 2 мільярди гривень, а вибори до Верховної Ради - в майже 2 мільярди гривень. (03.01.2019)

"Станом на 3 червня комісія зареєструвала 21 кандидата в народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування", - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Крім того, через відсутність документів Центрвиборчком відмовив у реєстрації трьом кандидатам-самовисуванцям в одномандатному виборчому окрузі №135, вказується в повідомленні.

Затверджено розподіл коштів

У Центрвиборчкомі також повідомили про затвердження розподілу коштів з державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів. Йдеться про суму в майже 1,95 мільярда гривень. З них майже 407 мільйонів - витрати ЦВК, а на дільничні виборчі комісії передбачено 1 мільярд 220 мільйонів гривень. На початку січня ЦВК затвердила кошториси на проведення цьогорічних виборів президента та парламенту. На вибори президента було передбачено 2 мільярди 354 мільйона гривень.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Доти Зеленський заявляв, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. В якості юридичної підстави для розпуску він назвав відсутність з 2016 року урядової коаліції.

Дивитись відео 01:23

Які виборчі зміни ніяк не ухвалять депутати? (22.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Які виборчі зміни ніяк не ухвалять депутати? (22.05.2019)  

Також за темою

Kiew Parlament

Богдан: Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутись 21 липня 21.05.2019

У команді Володимира Зеленського повідомили, що дострокові парламентські вибори можуть бути призначені на 21 липня. Сам президент після зустрічі з лідерами парламентських фракцій на брифінг не вийшов.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Тільки назва? Із чим партія Зеленського "Слуга народу" йде на вибори 29.05.2019

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані.

Які виборчі зміни ніяк не ухвалять депутати? (22.05.2019) 22.05.2019

Нові парламентські вибори в Україні вже за два місяці. Проте правила, за якими українці обирають народних депутатів, залишаються незмінними ще з 2011, тобто з часів Януковича. Спроби змінити виборчу систему Верховна Рада вкотре провалила. Яких нагальних змін потребує українське виборче законодавство?

Реклама

Докладно

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

ПАРЄ зробила крок до повернення делегації Росії

Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, який може дати можливість російській делегації повернутися.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  