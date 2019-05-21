ЦВК України розподілила кошти на вибори, зареєструвала ще 11 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 11 кандидатів-самовисуванців у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила прес-служба ЦВК.

Серед зареєстрованих кандидатів є кілька народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 3 червня комісія зареєструвала 21 кандидата в народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування", - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Крім того, через відсутність документів Центрвиборчком відмовив у реєстрації трьом кандидатам-самовисуванцям в одномандатному виборчому окрузі №135, вказується в повідомленні.

Затверджено розподіл коштів

У Центрвиборчкомі також повідомили про затвердження розподілу коштів з державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів. Йдеться про суму в майже 1,95 мільярда гривень. З них майже 407 мільйонів - витрати ЦВК, а на дільничні виборчі комісії передбачено 1 мільярд 220 мільйонів гривень. На початку січня ЦВК затвердила кошториси на проведення цьогорічних виборів президента та парламенту. На вибори президента було передбачено 2 мільярди 354 мільйона гривень.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Доти Зеленський заявляв, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. В якості юридичної підстави для розпуску він назвав відсутність з 2016 року урядової коаліції.