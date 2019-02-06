 ЦВК України не зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

ЦВК України не зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ з Росії

Центральна виборча комісія України відмовила в реєстрації спостерігачам від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які є громадянами Росії.

ЦВК України не зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ з Росії

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала 660 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) на виборах президента України, проте відмовила в реєстрації ще 24 із запропонованих бюро кандидатів у спостерігачі, які є громадянами Російської Федерації. Це рішення комісія ухвалила на засіданні в середу, 20 березня.

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Як встановила ЦВК, згідно з нормами закону України "Про вибори президента України" офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних організацій, не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

У ЦВК нагадали, що Верховна Рада 27 січня 2015 року затвердила звернення до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, у якому визнала Росію державою-агресором.

Також ЦВК зареєструвала ще 33 офіційних спостерігачів на виборах президента: 20 - від комітету "За відкриту демократію", п’ятьох - від Чехії, двох - від Бельгії, шістьох - від ГУАМ. Отже, наразі ЦВК уже зареєструвала 1820 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 12 іноземних держав на виборах президента України, що відбудуться 31 березня.

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    Автор: Дмитро Губенко


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