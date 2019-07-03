 ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах

У ЦВК одноголосно проголосували за скасування Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах в парламент.

ЦВК скасувала реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах

ЦВК скасувала реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах

Центральна виборча комісія України (ЦВК) ввечері у середу , 3 липня, скасувала реєстрацію ексглави адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами на позачергових виборах у Верховну Раду.

Про це повідомили у Громадянській мережі "Опора". Зазначається, що у Центральній виборчій комісії одноголосно проголосували за ці рішення. 

Факт скасування реєстрації обох кандидатів підтвердив у своєму Facebook також спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

Крім того у СБУ ввечері у середу опублікували лист на ім'я голови ЦВК Тетяни Сліпачук, у якому зазначається, що блогер Анатолій Шарій вже сім років не живе на території України. "За результатом повідомляємо, що громадянин Шарій А. А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (Сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в'їжджав", - йдеться в опублікованому документі СБУ.

У спецслцужбі зазначають, що у 2014 році за повідомленням робочого апарату Укрбюро Інтерполу місцезнаходження Шарія встановили у Нідерландах. У 2018 році правоохоронні органи встановили, що Шарій проживає у Литві. З урахуванням цієї інформації, у СБУ вважають, що Шарій не перебував на території України з 24.01.2012 року.

Як відомо, блогер та колишній журналіст Анатолій Шарій балотувався на виборах першим номером у списку "Партії Шарія". Андрій Клюєв був зареєстрований  кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №46 у Донецькій області від Ліберальної партії України.

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Скандал довкола реєстрації Клюєва та Шарія

Нагадаємо, спочатку ЦВК відмовила Клюєву та Шарію в реєстрації кандидатами в депутати. Однак 2 липня зареєструвала їхпісля того, як Верховний суд зобов'язав комісію повторно розглянути документи про реєстрацію.

3 липня у ЦВК заявили, що можуть переглянути своє рішення про реєстрацію на виборах до Ради Клюєва і Шарія. Комісія звернулась до всіх державних органів, щоб отримати докази їхнього проживання або не проживання на території України протягом останніх п'яти років.

Згодом у ГПУ повідомили, що Клюєв супроводжував експрезидента Януковича на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хіба що поза митним контролем. У випадку повернення Клюєва його мають одразу затримати, бо він перебуває у розшуку. Йому загрожує 12 років ув'язнення.

Стосовно Шарія також немає відомостей щодо перетину ним державного кордону за останні п'ять років, зазначили у ЦВК. Як доказ того, що він не проживає в Україні, комісія використала протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їхня родина вже сім років проживає в Європі, а також відео заяви самого Шарія про те, що він перебуває постійно за межами України. Втім, суд також визнав ці докази недостатніми, зазначили у ЦВК.

Водночас у віснику реєстраційного центру Литви зазначається, що Анатолій Шарій зареєстрований як фізична особа-підприємець у Вільнюсі. У червні 2012 року колишній журналіст отримав статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. В липні 2013 року його затримували в Амстердамі ніби за запитом МВС України, який суд в Нідерландах не задовольнив. А у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність. 

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