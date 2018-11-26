 ЦВК про заборону місцевих виборів: необхідно дотримуватися закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

ЦВК про заборону місцевих виборів: необхідно дотримуватися закону

У Центральній виборчій комісії вказали на необхідність дотримуватися вимог закону про воєнний стан стосовно заборони проведення виборів на території, де його запровадили.

Вибори в Україні (архівне фото)

ЦВК України наголосила, що суб'єкти та інші учасники місцевих виборів повинні неухильно дотримуватися вимог закону про правовийрежим воєнного станущодо заборони проведення виборів у 10 областях, де його запровадили. Відповідне рішення ухвалили в ЦВК на засіданні в четвер, 29 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"При цьому визначено, що питання призначення виборів у цих областях вирішуватимуть суб'єкти їх призначення в порядку, визначеному законодавством України після припинення або скасування воєнного стану", - йдеться у рішенні ЦВК.

Не скасували, а вказали на заборону

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук наголосила, що комісія не скасовувала проведення місцевих виборів. Натомість у ЦВК вказали суб'єктам і учасникам виборчого процесу на те, що ч.1 ст.19 закону України про правовий режим воєнного стану містить пряму норму про заборону проведення виборів.

DW.COM

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Воєнний стан у 10 областях України має закінчитися 26 грудня. Права і свободи громадян України не обмежуватимуть за відсутності відкритого вторгнення РФ, заявив президент України Петро Порошенко. (27.11.2018)

Раніше президент України Петро Порошенко пообіцяв на законодавчому рівні врегулювати питання проведення виборів у об'єднаних територіальних громадах під час дії воєнного стану.

"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради підготувати необхідні законодавчі ініціативи що матимуть обмежений термін - до кінця поточного року, але які б дозволили провести вибори в об'єднаних територіальних громадах", - запевнив він в інтерв'ю українським телеканалам у вівторок, 27 листопада.

До введення воєнного стану в 10 областях України 2, 9 і 16 грудня планувалося провести проміжні або повторні місцеві вибори, призначені відповідними територіальними виборчими комісіями. 23 грудня збиралися провести 45 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах, що призначаються ЦВК, і семи проміжних місцевих виборів.

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Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)

 

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Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)  

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