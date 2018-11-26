ЦВК про заборону місцевих виборів: необхідно дотримуватися закону

ЦВК України наголосила, що суб'єкти та інші учасники місцевих виборів повинні неухильно дотримуватися вимог закону про правовийрежим воєнного станущодо заборони проведення виборів у 10 областях, де його запровадили. Відповідне рішення ухвалили в ЦВК на засіданні в четвер, 29 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"При цьому визначено, що питання призначення виборів у цих областях вирішуватимуть суб'єкти їх призначення в порядку, визначеному законодавством України після припинення або скасування воєнного стану", - йдеться у рішенні ЦВК.

Не скасували, а вказали на заборону

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук наголосила, що комісія не скасовувала проведення місцевих виборів. Натомість у ЦВК вказали суб'єктам і учасникам виборчого процесу на те, що ч.1 ст.19 закону України про правовий режим воєнного стану містить пряму норму про заборону проведення виборів.

Раніше президент України Петро Порошенко пообіцяв на законодавчому рівні врегулювати питання проведення виборів у об'єднаних територіальних громадах під час дії воєнного стану.

"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради підготувати необхідні законодавчі ініціативи що матимуть обмежений термін - до кінця поточного року, але які б дозволили провести вибори в об'єднаних територіальних громадах", - запевнив він в інтерв'ю українським телеканалам у вівторок, 27 листопада.

До введення воєнного стану в 10 областях України 2, 9 і 16 грудня планувалося провести проміжні або повторні місцеві вибори, призначені відповідними територіальними виборчими комісіями. 23 грудня збиралися провести 45 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах, що призначаються ЦВК, і семи проміжних місцевих виборів.