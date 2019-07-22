 ЦВК порахувала більше половини протоколів: прохідний бар′єр долають п′ять партій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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ЦВК порахувала більше половини протоколів: прохідний бар'єр долають п'ять партій

Партія "Слуга народу" набирає понад 42 відсотки голосів за результатами підрахунку Центрвиборчкомом понад 50 відсотків протоколів. Прохідний бар'єр долають ще чотири партії.

Позачергові вибори до ВР

Партія"Слуга народу" - беззаперечний лідерна цьогорічних парламентських виборах в Україні. Згідно з оприлюдненим зранку понеділка, 22 липня, попереднім результатом підрахунку 52,7 відсотка протоколів, ця політична сила набирає 42,45 відсотка. За нею йде "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,89 відсотка. На третьому місці "Євросолідарність" з 8,63 відсотка, за нею йдуть ВО "Батьківщина" - 8,02 відсотка та "Голос" - 6,38 відсотка.

Решта партій, за попередніми даними, поки що не подолали прохідний 5-відсотковий бар'єр. Зокрема, Радикальна партія набирає 3,79 відсотка, партія "Сила і честь" набирає 3,74 відсотка, "Опозиційний блок" - 3,22 відсотка, ВО "Свобода" - 2,30 відсотка.

Дані екзит-полу

"Партія Шарія" набирає 2,30 відсотка голосів, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 2,18 відсотка, "Громадянська позиція" - 1,09 відсотка. Решта партій поки що набирають менше одного відсотка голосів, зазначається на сайті ЦВК.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

Зафіксована явка виборців становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

  • Літня жінка отримує бюлетень для голосування

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Проголосувала майже половина виборців

    Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.

  • Собака на виборчій дільниці

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    На виборах не обійшлось без курйозів

    У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.

  • У штабі партії Європейьска солідарність

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Канапки та напої в штабах

    В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).

  • Володимир Зеленський під час оголошення результатів екзитполів

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед

    "73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.

  • Лідери Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко та Віктор Медведчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"

    "Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.

  • У штабі Європейської солідарності

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах

    Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.

  • Юлія Тимошенко

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді

    Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.

  • Лідер Голосу Святослав Вакарчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Святослава Вакарчука не підвів "Голос"

    А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.

    Автор: Олена Губар


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За даними Національного екзит-полу станом на 20:00, на виборах до Верховної Ради перемагає партія "Слуга народу", загалом прохідний бар'єр долають п'ять партій. (21.07.2019)  

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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

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