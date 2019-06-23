ЦВК повторно відмовила Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом

Центральна виборча комісія (ЦВК) України на засіданні в понеділок, 24 червня, вдруге відмовила Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом на виборах до Верховної Ради. Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Громадянська мережа ОПОРА. Рішення комісією ухвалене одностайно. Онищенка кандидатом в депутати в одному з одномандатних округів Київської області висунула Соціалістична партія України.

Як повідомлялося, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх п'яти років, оскільки він виїхав з країни у 2016 році. Онищенко оскаржив це рішення Центрвиборчкому в суді. В автобіографії як кандидат він вказав, що з 2016 року і донині перебуває за межами держави через те, що нібито представляв Україну на змаганнях з кінного спорту "у статусі вершника". В підтвердження Онищенко надав лист від Всеукраїнської федерації кінного спорту. Тим часом міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях, оскільки не входить до основного або резервного складу національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік.

21 червня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на дострокових парламентських виборах. ЦВК подала апеляційну скаргу на це рішення, зазначивши, що висновки, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

Нагадаємо, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

Сам Онищенко, який протягом кількох років проживає за кордоном, заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися у Верховну Раду.

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.

Вже понад 2300 зареєстрованих кандидатів-мажоритарників

ЦВК на своєму засіданні 24 червня зареєструвала 722 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. З них 170 балотуються у порядку самовисування, 552 - висунуті політичними партіями. Про це комісія повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2331 кандидата у народні депутати України, з яких 1507 - самовисуванці, а 824 - висунуті політичними партіями.

Також комісія напередодні зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Всього в одномандатному окрузі зареєстровано вже 2335 кандидатів, які включені до виборчих списків 18 політичних партій.