 ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на виборах

Рішення суду щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах є необґрунтованим, заявили в Центральний виборчій комісії.

ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка

ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зобов'язав її зареєструвати кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка. Про це комісія повідомила у неділю, 23 червня.

У комісії заявили, що висновки, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи. "ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - йдеться у повідомленні Центрвиборчкому.

Як повідомлялось, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх п'яти років, оскільки він виїхав з країни у 2016 році. Онищенко оскаржив це рішення Центрвиборчкому в суді. В автобіографії як кандидат він вказав, що з 2016 року і донині перебуває за межами держави через те, що нібито представляв Україну на змаганнях з кінного спорту "у статусі вершника". В підтвердження Онищенко надав листа від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

21 червня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Того ж дня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях. "Відповідно до наказу міністерства молоді та спорту №5286 від 28 грудня 2018 року, зазначена особа (Онищенко. - Ред.) не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях", - заявив Жданов, повідомило Hromadske.

У відповідь на це на сторінці Олександра Онищенка у соцмережах у неділю, 23 червня, з'явився допис. "Друзі, цікавить вся інфа про міністра спорту Жданова (...) Цікавить все: крадіжка бюджетних коштів міністерства, вимагання і відкати з Федерацій і спортсменів", - написано на його сторінці у Facebook. Там також повідомляється про гарантовану винагороду за інформацію.

Як повідомлялося, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

DW.COM

Рішенням апеляційного суду Центрвиборчком має зареєструвати народного депутата Олександра Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах, повідомляє проєкт "Слідство.інфо". (22.06.2019)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у "газовій справі" народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. (18.02.2019)

Сам Онищенко, який протягом кількох років проживає за кордоном, заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися у Верховну Раду, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.

Дивитись відео 01:53

Повернення втікачів: чому до України повертаються соратники Януковича? (03.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Повернення втікачів: чому до України повертаються соратники Януковича? (03.06.2019)  

Реклама

Докладно

Заворушення у Тбілісі

Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

Ставлення влади РФ до сусідів призводить до втрати Москвою впливу на пострадянському просторі, вважає Костянтин Еггерт.  

Daimler

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч автомобілів

Причина - розміщення в автомобілях незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  