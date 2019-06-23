ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на виборах

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зобов'язав її зареєструвати кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка. Про це комісія повідомила у неділю, 23 червня.

У комісії заявили, що висновки, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи. "ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - йдеться у повідомленні Центрвиборчкому.

Як повідомлялось, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх п'яти років, оскільки він виїхав з країни у 2016 році. Онищенко оскаржив це рішення Центрвиборчкому в суді. В автобіографії як кандидат він вказав, що з 2016 року і донині перебуває за межами держави через те, що нібито представляв Україну на змаганнях з кінного спорту "у статусі вершника". В підтвердження Онищенко надав листа від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

21 червня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Того ж дня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях. "Відповідно до наказу міністерства молоді та спорту №5286 від 28 грудня 2018 року, зазначена особа (Онищенко. - Ред.) не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях", - заявив Жданов, повідомило Hromadske.

У відповідь на це на сторінці Олександра Онищенка у соцмережах у неділю, 23 червня, з'явився допис. "Друзі, цікавить вся інфа про міністра спорту Жданова (...) Цікавить все: крадіжка бюджетних коштів міністерства, вимагання і відкати з Федерацій і спортсменів", - написано на його сторінці у Facebook. Там також повідомляється про гарантовану винагороду за інформацію.

Як повідомлялося, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

Сам Онищенко, який протягом кількох років проживає за кордоном, заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися у Верховну Раду, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.