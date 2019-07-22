 ЦВК опрацювала 97 відсотків протоколів: ВО ″Батьківщина″ на третьому місці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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ЦВК опрацювала 97 відсотків протоколів: ВО "Батьківщина" на третьому місці

За результатами опрацювання в ЦВК 97 відсотків протоколів, партія "Слуга народу" зберігає лідерство. ВО "Батьківщина" потіснила з третього місця "Євросолідарність".

Підрахунок голосів

Центральна виборча комісія (ЦВК) України опрацювала майже 97 відсотків протоколів. За даними сайту ЦВК, у багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" набирає 43,12 відсотка голосів, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") з 13,04 відсотка.

Щодо третього місця, то на ньому закріпилося ВО "Батьківщина" з 8,18 відсотка. На четвертому місці залишається  партія "Євросолідарність" - політична сила експрезидента Петра Порошенка  здобуває 8,12 відсотка. На п'ятому місці - партія "Голос" з 5,84 відсотка голосів. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр. 

Результати виборів до Верховної Ради

Результати виборів до Верховної Ради

"Слуга народу" може одноосібно сформувати уряд

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Спостерігачі ОБСЄ та Парламентської асамблеї НАТО похвалили роботу ЦВК на виборах, але звернули увагу на непрозоре фінансування передвиборчих кампаній, порушення в мажоритарних округах та упереджене ставлення ЗМІ. (22.07.2019)

За партійними списками пропрезидентська партія "Слуга народу" здобуває понад 42,9 відсотка голосів. Ще у понад 120 мажоритарних округах лідирують кандидати від цієї партії. (22.07.2019)

Позачергові вибори до українського парламенту було проведено відповідно до вимого українського законодавства та міжнародних стандартів, вважають у КВУ. (22.07.2019)

Партія "Європейська солідарність" перемогла в закордонному виборчому окрузі на парламентських виборах в Україні, набравши 29,55 відсотка голосів виборців, у партії "Слуга народу" - 28,13 відсотка, кажуть у ЦВК. (22.07.2019)

Як повідомлялося, кандидати від "Слуги народу", згідно із попередніми даними підрахунку голосів, також перемагають і в більшості мажоритарних округів. Зокрема, кандидати від цієї партії перемагають в усіх 13 округах у Києві, в 16 округах - у Дніпропетровській області, а також у значній кількості округів у Харківській, Одеській, Київській, Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Таким чином, за попередніми даними, президентська партія "Слуга народу" може розраховувати на абсолютну більшість мандатів у Верховній Радідев'ятого скликання - за партійними списками партії до парламенту проходять 124 депутати, і за мажоритарними округами 129 депутатів. 

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

Зафіксована явка виборців становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

  • Літня жінка отримує бюлетень для голосування

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Проголосувала майже половина виборців

    Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.

  • Собака на виборчій дільниці

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    На виборах не обійшлось без курйозів

    У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.

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    Канапки та напої в штабах

    В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).

  • Володимир Зеленський під час оголошення результатів екзитполів

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед

    "73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.

  • Лідери Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко та Віктор Медведчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"

    "Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.

  • У штабі Європейської солідарності

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах

    Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.

  • Юлія Тимошенко

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді

    Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.

  • Лідер Голосу Святослав Вакарчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Святослава Вакарчука не підвів "Голос"

    А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.

    Автор: Олена Губар


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Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019)

 

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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

Майже 50 відсотків виборців віддали голоси за партії та своїх кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. Як минув день виборів - у фотодобірці DW. (21.07.2019)  

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Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019)  

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