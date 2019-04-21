ЦВК опрацювала 100 вісотків протоколів: 73,22 відсотка - за Зеленського

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президенських виборів. Кандидат у президенти Володимир Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено у вівторок, 23 квітня.

За цими даними, після опрацювання майже 18,5 мільйона бюлетенів за Зеленського було віддано понад 13,5 мільйона голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,45 відсотка, або понад 4,5 мільйона виборців. 2,31 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Явка виборців під час повторного голосування на виборах президента України 21 квітня, включаючи закордонний виборчий округ, становить 61,37 відсотка.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський переміг також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Петро Порошенко ще 21 квітня подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський розповів під час брифінгу журналістам.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимира Зеленського вже привітали з перемогою лідери багатьох західних держав.