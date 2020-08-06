ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що вибори президента країни відбулися. Про це Єрмошина заявила в неділю, 9 серпня. За словами керівниці Центрвиборчкому Білорусі, на виборах проголосувало вже понад 54 відсотки наділених правом голосу громадян.

"Вибори відбулися. Понад 54 відсотки виборців взяли участь у голосуванні. Отже, вже можна говорити про те, що ми в кінці дня отримаємо якийсь результат", - сказала Єрмошина під час стріму в неділю, цитує інформагенція "Інтерфакс". За даними очільниці Центрвиборчкому Білорусі, на 12 годину за місцевим часом подолали 50-відсотковий бар'єр всі регіони, крім міста Мінська.

Раніше в неділю Центральна виборча комісія повідомила, що впродовж п'яти днів дострокового голосування (4-8 серпня) на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців.

Кандидати в президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) країни зареєструвала п'ятьох кандидатів у президенти: чинного президента Олександра Лукашенка, опозиційну кандидатку Світлану Тихановську, ексдепутатку парламенту країни Анну Канопацьку, співголову громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва і голову партії "Білоруська соціал-демократична громада" Сергія Черечня.

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти двом відомим у Білорусі особам: колишньому главі "Белгазпромбанку" Віктору Бабарику і ексглаві "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу.

За часи незалежності Білорусі це вже шості вибори президента країни. Чинний президент Олександр Лукашенко брав участь у всіх попередніх та офіційно був визнаний їхнім переможцем. Він обіймає вищу державну посаду з 1994 року. Решта кандидатів вперше брали участь у президентській виборчій кампанії.

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Затримання перед виборами

Напередодні у Мінську силовики затримали керівницю штабу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської Марію Мороз.

Крім того, міліція також затримала представницю команди незареєстрованого претендента у президенти Віктора Бабарика Марію Колесникову. Силовики не назвали причину затримання. Згодом адвокат Колесникової заявив, що її відпустили. За даними штабу Бабарика, в міліції пояснили, що Марію Колесникову "переплутали з іншою людиною".

За даними правозахисного центру "Весна", того ж дня по всій країні пройшли затримання - в Мінську, Гомелі, Бресті, Гродні і багатьох інших містах. На Жовтневій площі білоруської столиці увечері 8 серпня було затримано щонайменше 20 пішоходів, які вітали автомобілістів, що проводили акцію солідарності - сигналили і виставляли у вікна руки з білими браслетами.

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