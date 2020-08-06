 ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.

Президентські вибори в Білорусі

На одній з виборчих дільниць на півночі Білорусі

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що вибори президента країни відбулися. Про це Єрмошина заявила в неділю, 9 серпня. За словами керівниці Центрвиборчкому Білорусі, на виборах проголосувало вже понад 54 відсотки наділених правом голосу громадян.

"Вибори відбулися. Понад 54 відсотки виборців взяли участь у голосуванні. Отже, вже можна говорити про те, що ми в кінці дня отримаємо якийсь результат", - сказала Єрмошина під час стріму в неділю, цитує інформагенція "Інтерфакс". За даними очільниці Центрвиборчкому Білорусі, на 12 годину за місцевим часом подолали 50-відсотковий бар'єр всі регіони, крім міста Мінська.

Раніше в неділю Центральна виборча комісія повідомила, що впродовж п'яти днів дострокового голосування (4-8 серпня) на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців.

Кандидати в президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) країни зареєструвала п'ятьох кандидатів у президенти: чинного президента Олександра Лукашенка, опозиційну кандидатку Світлану Тихановську, ексдепутатку парламенту країни Анну Канопацьку, співголову громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва і голову партії "Білоруська соціал-демократична громада" Сергія Черечня.

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти двом відомим у Білорусі особам: колишньому главі "Белгазпромбанку" Віктору Бабарику і ексглаві "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу.

За часи незалежності Білорусі це вже шості вибори президента країни. Чинний президент Олександр Лукашенко брав участь у всіх попередніх та офіційно був визнаний їхнім переможцем. Він обіймає вищу державну посаду з 1994 року. Решта кандидатів вперше брали участь у президентській виборчій кампанії.

Читайте також: Білорусь перед виборами: у Мінську судять діджеїв за пісню Цоя "Перемен!"

Затримання перед виборами

Напередодні у Мінську силовики затримали керівницю штабу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської Марію Мороз.

Крім того, міліція також затримала представницю команди незареєстрованого претендента у президенти Віктора Бабарика Марію Колесникову. Силовики не назвали причину затримання. Згодом адвокат Колесникової заявив, що її відпустили. За даними штабу Бабарика, в міліції пояснили, що Марію Колесникову "переплутали з іншою людиною".

За даними правозахисного центру "Весна", того ж дня по всій країні пройшли затримання - в Мінську, Гомелі, Бресті, Гродні і багатьох інших містах. На Жовтневій площі білоруської столиці увечері 8 серпня було затримано щонайменше 20 пішоходів, які вітали автомобілістів, що проводили акцію солідарності - сигналили і виставляли у вікна руки з білими браслетами.

Читайте також: Білорусь вислала затриманих журналістів телеканалу "Настоящее время"

Дивитись відео 05:50

Вибори-2020 у Білорусі: що необхідно знати? (07.08.2020)

DW.COM

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.  

Також за темою

Swetlana Tichanowskaja

Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку 06.08.2020

Світлана Тихановська стала символічною фігурою опозиції, адже на президентських виборах в Білорусі вона змагатиметься проти Олександра Лукашенка. DW про непрості політичні перегони.

Swetlana Tichanowskaja

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства 08.08.2020

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.

Russland Moskau | Unabhängiger russischer Fernsehsender Doschd

У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу "Дождь" - ЗМІ 09.08.2020

У Мінську люди в цивільному затримали й відвели в невідомому напрямку двох кореспондентів і оператора російського телеканалу "Дождь". Відео затримання опубліковано в інтернеті білоруськими ЗМІ.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  