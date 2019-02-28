 ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів

Центральна виборча комісія України не змогла закупити коробки для доставки бюлетенів від дільничних до окружних виборчих комісій після підрахунку голосів на президентських виборах.

Виборча дільниця в Україні (архівне фото)

Центральна виборча комісія України не змогла закупити архівні бокси (картонні коробки) для доставки бюлетенів та іншої виборчої документації від дільничних до окружних виборчих комісій після підрахунку голосів на виборах президента. Про це прес-служба комісії повідомила у четвер, 7 березня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

За повідомленням прес-служби ЦВК, 24 січня 2019 тендерний комітет комісії оголосив про проведення відкритих торгів на послуги з виготовлення та доставки боксів через систему ProZorro. Однак до 24 лютого в тендерний комітет надійшли лише дві пропозиції з неповним комплектом документів.

"Тому 5 березня 2019 тендерний комітет ЦВК був змушений відхилити ці пропозиції як такі, що не відповідають умовам тендерної документації. Таким чином, відповідно до закону України "Про державні закупівлі", торги із закупівлі зазначених боксів були скасовані", - повідомили у ЦВК.

Як пояснили у ЦВК, за час, що залишився до виборів президента 31 березня, повторні торги з виготовлення архівних боксів провести вже неможливо, тож питання, як доставлятимуться виборчі бюлетені та інша документація до ОВК, залишається відкритим.

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