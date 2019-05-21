 ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені до дочасних виборів у Раду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені до дочасних виборів у Раду

Центральна виборча комісія України не встигає провести тендерні процедури до дострокових парламентських виборів, які мають вібутися в Україні 21 липня.

Ukraine Wahlen (Picture-Alliance.de)

Центральна виборча комісія (ЦВК) не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня. Про це на брифінгу у Києві сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Вона зазначила, що до виборів залишилося 58 днів, а це вкрай короткий термін для проведення тендерних процедур.

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Глава ЦВК наголосила, що якщо не змінити чинне тендерне законодавство, то ЦВК, зокрема, не встигне закупити і надрукувати виборчі бюлетені. "За чинною процедурою - ні (не встигнемо)", - заявила вона. Глава ЦВК закликає парламент, уряд і президента негайно вирішити цю проблему, щоб вибори були проведені 21 липня.

Виборча кампанія стартує 24 травня

Сліпачук також зазначила, що виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня. Вона пояснила, що 23 травня указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня набув чинності.

При цьому глава ЦВК наголосила, що виборчий процес невідворотний і його не можна зупинити. За її словами,оскарження указу Зеленського про розпуск парламенту не впливає на виборчий процес.

Нагадаємо, 22 травня парламентарі відмовились внести до порядку денного позачергового засідання Ради законопроекти  Зеленського про зміну закону "Про публічні закупівлі" та  щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів України.

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