ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія

В Україні Центральна виборча комісія може переглянути своє рішення про реєстрацію на позачергові вибори до Верховної Ради ексглави адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Комісія звернулась до всіх державних органів, щоб отримати докази їхнього проживання або не проживання на території України протягом останніх п'яти років, повідомила ввечері у вівторок, 2 липня, секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

"Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх п'яти років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їхньої реєстрації", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Вона також повідомила, що за даними прикордонної служби Клюєв не виїжджав за межі України з 2014 року. "Очевидно, що втікач перетинав кордон незаконно. Підставою для нашої відмови в реєстрації став лист ГПУ про те, що в рамках кримінального провадження є обґрунтовані дані про постійне перебування даної особи за кордоном. Але судом не було враховано ані лист ГПУ, ані наші доводи", - зазначила Бернацька.

Своєю чергою, генеральна прокуратура в листі до ЦВК, який оприлюднило видання Hromadske, повідомила, що Андрій Клюєв супроводжував експрезидента Януковича на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хіба що поза митним контролем. "Мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.

В управлінні спецрозслідувань ГПУ також повідомили, що у випадку повернення Клюєва одразу мають затримати, оскільки він перебуває у розшуку. Йому загрожує 12 років ув'язнення. Окрім того, Клюєв сам вказував Росію своїм місцем проживання, інформуючи Інтерпол про своє місцеперебування.

Мітинг і лист Авакова

Щодо Шарія також немає відомостей щодо перетинання ним державного кордону за останні п'ять років, зазначила секретарка ЦВК. Як доказ комісія використала протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їх родина вже сім років проживає в Європі, а також відео заяви самого Шарія, що він перебуває постійно за межами України. Втім суд також визнав ці докази недостатніми, зазначила Бернацька.

Між тим вранці 3 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що уже спрямував відповідний лист до ЦВК. "Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив сам лист. У листі не наводяться докази проживання Клюєва в Україні або його відсутності, лише зазначено, що "МВС України достовірно відомо, що ... (Клюєв) не проживав на території України останні п'ять років".

Ввечері 2 липня на Майдані Незалежності в Києві відбувся мітинг проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в народні депутати. За різними даними, в ньому взяли участь від 500 до тисячі осіб. Учасники акції тримали плакати з надписами "Сепарам не місце в Раді. Ми все бачимо", "Судді сядуть" та іншими. Як повідомлялось, спочатку ЦВК відмовила Клюєву та Шарію в реєстрації кандидатами в депутати. Однак 2 липня зареєструвала їх на виконання рішень Верховного суду.