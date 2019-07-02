 ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія

Центрвиборчком звернувся до усіх державних органів для отримання доказів відсутності Андрія Клюєва та Анатолія Шарія в Україні протягом останніх п'яти років. За наявності доказів комісія планує скасувати їх реєстрацію.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl (DW/M. Berdnyk)

В Україні Центральна виборча комісія може переглянути своє рішення про реєстрацію на позачергові вибори до Верховної Ради ексглави адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Комісія звернулась до всіх державних органів, щоб отримати докази їхнього проживання або не проживання на території України протягом останніх п'яти років, повідомила ввечері у вівторок, 2 липня, секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

"Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх п'яти років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їхньої реєстрації", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Вона також повідомила, що за даними прикордонної служби Клюєв не виїжджав за межі України з 2014 року. "Очевидно, що втікач перетинав кордон незаконно. Підставою для нашої відмови в реєстрації став лист ГПУ про те, що в рамках кримінального провадження є обґрунтовані дані про постійне перебування даної особи за кордоном. Але судом не було враховано ані лист ГПУ, ані наші доводи", - зазначила Бернацька.

Своєю чергою, генеральна прокуратура в листі до ЦВК, який оприлюднило видання Hromadske, повідомила, що Андрій Клюєв супроводжував експрезидента Януковича на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хіба що поза митним контролем. "Мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.

В управлінні спецрозслідувань ГПУ також повідомили, що у випадку повернення Клюєва одразу мають затримати, оскільки він перебуває у розшуку. Йому загрожує 12 років ув'язнення. Окрім того, Клюєв сам вказував Росію своїм місцем проживання, інформуючи Інтерпол про своє місцеперебування.

Мітинг і лист Авакова 

Щодо Шарія також немає відомостей щодо перетинання ним державного кордону за останні п'ять років, зазначила секретарка ЦВК. Як доказ комісія використала протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їх родина вже сім років проживає в Європі, а також відео заяви самого Шарія, що він перебуває постійно за межами України. Втім суд також визнав ці докази недостатніми, зазначила Бернацька.

Між тим вранці 3 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що уже спрямував відповідний лист до ЦВК. "Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив сам лист. У листі не наводяться докази проживання Клюєва в Україні або його відсутності, лише зазначено, що "МВС України достовірно відомо, що ... (Клюєв) не проживав на території України останні п'ять років".

DW.COM

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов. (02.07.2019)

Рішенням Верховного суду ЦВК зобов'язується повторно розглянути документи про реєстрацію Андрія Клюєва. Безпосередньої ухвали про його реєстрації не було, наголошують у Верховному суді. (01.07.2019)

Ввечері 2 липня на Майдані Незалежності в Києві відбувся мітинг проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в народні депутати. За різними даними, в ньому взяли участь від 500 до тисячі осіб. Учасники акції тримали плакати з надписами "Сепарам не місце в Раді. Ми все бачимо", "Судді сядуть" та іншими. Як повідомлялось, спочатку ЦВК відмовила Клюєву та Шарію в реєстрації кандидатами в депутати. Однак 2 липня зареєструвала їх на виконання рішень Верховного суду.

Дивитись відео 01:28

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02.07.2019

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов.

Реклама

Докладно

Урсула фон дер Ляєн висунута на посаду голови Єврокомісії

Як фон дер Ляєн неочікувано стала на ключову посаду в ЄС

Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту.  

Deutschland Symbolbild ausländische Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  