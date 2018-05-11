ЦВК: Кандидатам від партії Саакашвілі відмовили в реєстрації

Центральна виборча комісія у неділю, 23 червня, відмовила у реєстрації кандидатам від партії Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі. Зокрема, було відмовлено у реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів, висунутих в одномандатних виборчих округах, повідомила комісія.

У ЦВК пояснили, що позачергові вибори було призначено указом президента від 21 травня, тож, розгляд 8 травня на засіданні політради партії питань, пов'язаних з її участю у позачергових виборах не міг бути здійснений. За даними комісії, позачерговий з'їзд партії, що був скликаний 10 червня, та на якому було затверджено виборчий список кандидатів, відбувся у порушення вимог статуту партії.

Окрім того, ЦВК заявила, що передасть копію своєї постанови, копію протоколу засідання ради партії від 8 травня і протоколу позачергового з'їзду від 10 червня Нацполіції "для здійснення перевірки та у разі необхідності - вжиття передбачених законодавством заходів реагування". Також було відмовлено в реєстрації Богомазова П.С. представником цієї політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу.

Міхеіл Саакашвілі одразу ж прокоментував рішення ЦВК: "Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК", - написав політик на своїй сторінці у соцмережі Facebook увечері у неділю, 23 червня.

Як повідомлялося, 21 червня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Саакашвілі про встановлення факту його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років, що є передумовою для реєстрації кандидатом у народні депутати.