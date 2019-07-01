ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), ексголову адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради. Відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії у вівторок, 2 липня.

Секретарка ЦВК Наталія Бернацька обурилась рішенням Верховного суду, який фактично зобов'язав комісію зареєструвати Клюєва. "Ця ситуація просто кричуща... У шахах це називається пат", - наводить її слова агенція "Українські новини".

На думку Бернацької, рішення суду межує з правовим нігілізмом. Зазначається, що, за даними генпрокуратури, Клюєв з лютого 2014 року не перебуває в Україні та розшукується правоохоронними органами. Водночас згідно з даними Державної прикордонної служби, він не був в Україні тільки дев'ять днів у січні 2014 року. Таким чином, вважається, що він перебував за місцем реєстрації в Донецьку і має право балотуватися в народні депутати. ЦВК на виконання рішення Верховного суду зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати в одномандатному окрузі у Донецькій області.

Як повідомлялось, 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати. Однак Верховний суд зобов'язав комісію повторно розглянути документи про його реєстрацію.

Шарія також зареєстрували

Також 2 липня ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія - №1 у виборчому списку політсили "Партія Шарія". Рішення ухвалено на виконання постанови Верховного суду від 30 червня, який відмовився визнавати факт не проживання кандидата в Україні протягом останніх п'яти років.

Члени ЦВК обурилися таким рішенням і назвали його абсурдним. Вони зазначили, що і сам Шарій, і його дружина раніше в ЗМІ повідомляли про те, що з 2011 року проживають поза Україною через "політичні переслідування". Раніше, 24 червня, ЦВК відмовила Шарію в реєстрації.

У 2012 році Шарій заявляв, що режим Януковича переслідує його за "розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі". Того ж року він отримав політичний притулок в Литві. Однак у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.