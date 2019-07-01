 ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов.

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), ексголову адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради. Відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії у вівторок, 2 липня.

Секретарка ЦВК Наталія Бернацька обурилась рішенням Верховного суду, який фактично зобов'язав комісію зареєструвати Клюєва. "Ця ситуація просто кричуща... У шахах це називається пат", - наводить її слова агенція "Українські новини".

На думку Бернацької, рішення суду межує з правовим нігілізмом. Зазначається, що, за даними генпрокуратури, Клюєв з лютого 2014 року не перебуває в Україні та розшукується правоохоронними органами. Водночас згідно з даними Державної прикордонної служби, він не був в Україні тільки дев'ять днів у січні 2014 року. Таким чином, вважається, що він перебував за місцем реєстрації в Донецьку і має право балотуватися в народні депутати. ЦВК на виконання рішення Верховного суду зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати в одномандатному окрузі у Донецькій області.

Як повідомлялось, 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати. Однак Верховний суд зобов'язав комісію повторно розглянути документи про його реєстрацію.

Шарія також зареєстрували

Також 2 липня ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія - №1 у виборчому списку політсили "Партія Шарія". Рішення ухвалено на виконання постанови Верховного суду від 30 червня, який відмовився визнавати факт не проживання кандидата в Україні протягом останніх п'яти років.

DW.COM

Рішенням Верховного суду ЦВК зобов'язується повторно розглянути документи про реєстрацію Андрія Клюєва. Безпосередньої ухвали про його реєстрації не було, наголошують у Верховному суді. (01.07.2019)

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому главі адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь у дострокових виборах до парламенту, повідомив його адвокат. (01.07.2019)

Члени ЦВК обурилися таким рішенням і назвали його абсурдним. Вони зазначили, що і сам Шарій, і його дружина раніше в ЗМІ повідомляли про те, що з 2011 року проживають поза Україною через "політичні переслідування". Раніше, 24 червня, ЦВК відмовила Шарію в реєстрації.  

У 2012 році Шарій заявляв, що режим Януковича переслідує його за "розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі". Того ж року він отримав політичний притулок в Литві. Однак у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.

Дивитись відео 01:28

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)  

Також за темою

Andriy Klyuev

Суд дозволив Андрію Клюєву балотуватися до Верховної Ради - адвокат 01.07.2019

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому главі адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь у дострокових виборах до парламенту, повідомив його адвокат.

Ukraine Anhörung im Fall Oleksandr Onischenko

ЦВК повторно відмовила Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом 25.06.2019

Попри рішення суду, ЦВК вдруге відмовилася зареєструвати кандидатом на дострокових парламентських виборах депутата-втікача Олександра Онищенка. Загалом ЦВК зареєструвала вже понад 2300 кандидатів-мажоритарників.

Andriy Klyuev

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати 23.06.2019

Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати колишнього голову адміністрації експрезидента Януковича Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.

Реклама

Докладно

Акція протесту біля парламенту Грузії

Чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії

Жителі Тбілісі щовечора виходять на акції протесту біля парламенту. Як вони пов'язані з Росією, - в репортажі DW.  

Ukraine Boryspil International airport in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Аеропорт "Бориспіль": до лоукостерів готовий? (відео)

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  