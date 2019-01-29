ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія України (ЦВК) у середу, 30 січня, зареєструвала ще трьох кандидатів на виборах президента України. Серед них - шоумен Володимир Зеленський, екс-глава Служби безпеки України Ігор Смешко і колишня народна депутатка Інна Богословська.

Зеленського висунула в президенти партія "Слуга народу", а Смешко та Богословська ідуть на вибори як самовисуванці, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні, 29 січня, кандидатом був зареєстрований лідер партії "Основа", народний депутат України Сергій Тарута. А днем раніше, 28 січня, ЦВК України зареєструвала ще двох кандидатів у президенти - Руслана Кошулинського від партії "Свобода" та члена партії "Громадянський рух Спільна справа", керівника громадської організації "Центр оборонних реформ" Олександра Данилюка, який іде на вибори як самовисуванець.

Таким чином, станом на 30 січня кількість зареєстрованих кандидатів становить 26 осіб - уже найбільше за історію виборів президента України. Серед них також - лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, представник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, мер Львова Андрій Садовий, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Рекордна кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була в 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат.

Про похід на вибори самовисуванцем 29 січня заявив також чинний президент України Петро Порошенко, але документи до ЦВК він ще не подав.