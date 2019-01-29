 ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти

ЦВК зареєструвала ще трьох претендентів у президенти України, у тому числі Володимира Зеленського. Таким чином, кількість зареєстрованих кандидатів уже становить рекордні 26 осіб.

Кандадатів у бюлетені цього року буде вочевидь більше, ніж на виборах президента України 2014 року (на фото)

Кандадатів у бюлетені цього року буде вочевидь більше, ніж на виборах президента України 2014 року (на фото)

Центральна виборча комісія України (ЦВК) у середу, 30 січня, зареєструвала ще трьох кандидатів на виборах президента України. Серед них - шоумен Володимир Зеленський, екс-глава Служби безпеки України Ігор Смешко і колишня народна депутатка Інна Богословська.

Зеленського висунула в президенти партія "Слуга народу", а Смешко та Богословська ідуть на вибори як самовисуванці, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні, 29 січня, кандидатом був зареєстрований лідер партії "Основа", народний депутат України Сергій Тарута. А днем раніше, 28 січня, ЦВК України зареєструвала ще двох кандидатів у президенти  - Руслана Кошулинського від партії "Свобода" та члена партії "Громадянський рух Спільна справа", керівника громадської організації "Центр оборонних реформ" Олександра Данилюка, який іде на вибори як самовисуванець.

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Шоумен Володимир Зеленський подав документи для реєстрації кандидатом в президенти України. ЦВК має розглянути їх протягом п'яти днів. (25.01.2019)

Таким чином, станом на 30 січня кількість зареєстрованих кандидатів становить 26 осіб - уже найбільше за історію виборів президента України. Серед них також - лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, представник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, мер Львова Андрій Садовий, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Рекордна кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була в 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат. 

Про похід на вибори самовисуванцем 29 січня заявив також чинний президент України Петро Порошенко, але документи до ЦВК він ще не подав.

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