ЦВК завершила реєстрацію депутатів, серед останніх - Порошенко та Вакарчук

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу, 28 серпня, зареєструвала 29 народних депутатів, завершивши таким чином процес реєстрації майбутніх парламентарів, які були обрані на позачергових виборах більше місяця тому. Про це ЦВК повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"ЦВК зареєструвала 29 народних депутатів України. Загалом зареєстровані 424 народні депутати України", - зазначається у повідомленні.

Серед зареєстрованих у середу народних обранців 15 були обрані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 11 зареєстрованих - від партії "Слуга народу", двоє - від "Голосу", зокрема й лідер політичної сили Святослав Вакарчук, й по одному - від "Батьківщини" та "Європейської солідарності". Від "Європейської солідарності" останнім зареєстрували експрезидента України Петра Порошенка.

Також ЦВК зареєструвала 14 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

Таким чином, станом на 28 серпня ЦВК зареєструвала 225 депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та 199 прламентарів, обраних в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, напередодні підготовча група затвердила розподіл керівних посад у всіх 23 комітетах парламенту. Лише чотири комітети очолюватимуть не представники партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, що перемогла на нещодавніх парламентських виборах. При цьому раніше кількість парламентських комітетів було скорочено до 23 - на чотири у порівнянні із попеерднім складом Верховної Ради.

Перше засідання нового складу праламенту признечене на четвер, 29 серпня.