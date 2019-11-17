ЦВК дозволила виборцям змінювати місце голосування онлайн

Центральна виборча комісія (ЦВК) України спростила процедуру подання заяв про тимчасову зміну місця голосування під час виборів. На проведеному в понеділок, 2 грудня, засіданні ЦВК було ухвалено постанову, згідно з якою виборці зможуть подавати в електронній формі заяви щодо зміни місця голосування, повідомляє пресслужба ЦВК на сайті комісії.

Як зазначили в Центрвиборчкомі, до такого рішення підштовхнули труднощі, що "виникали під час тимчасової зміни місця голосування в ході цьогорічних президентських та позачергових парламентських виборів". Згідно з ухваленими нововведеннями, відтепер виборці зможуть змінювати місце голосування відразу на два тури президентських виборів. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування можна бути отримати так само в електронній формі на вказану адресу електронної пошти, запевняють у Центрвиборчкомі.

Для реалізації нових правил Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та впровадження електронного сервісу, зазначається на сайті ЦВК.