 ЦВК дозволила виборцям змінювати місце голосування онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Новини

ЦВК дозволила виборцям змінювати місце голосування онлайн

Виборці зможуть у електронній формі подавати заяви про тимчасову зміну місця голосування, кажуть у ЦВК. Посвідчення про зміну місця голосування надходитимуть на електронну пошту заявників.

Для зміни місця голосування раніше виборцям доводилося проводити багато часу у чергах

Для зміни місця голосування раніше виборцям доводилося проводити багато часу у чергах

Центральна виборча комісія (ЦВК) України спростила процедуру подання заяв про тимчасову зміну місця голосування під час виборів. На проведеному в понеділок, 2 грудня, засіданні ЦВК було ухвалено постанову, згідно з якою виборці зможуть подавати в електронній формі заяви щодо зміни місця голосування, повідомляє пресслужба ЦВК на сайті комісії.

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Як зазначили в Центрвиборчкомі, до такого рішення підштовхнули труднощі, що "виникали під час тимчасової зміни місця голосування в ході цьогорічних президентських та позачергових парламентських виборів". Згідно з ухваленими нововведеннями, відтепер виборці зможуть змінювати місце голосування відразу на два тури президентських виборів. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування можна бути отримати так само в електронній формі на вказану адресу електронної пошти, запевняють у Центрвиборчкомі.

Для реалізації нових правил Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та впровадження електронного сервісу, зазначається на сайті ЦВК.

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