 ЦВК: Дебати на ″Суспільному″ відбудуться 19 квітня о 21:00 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

ЦВК: Дебати на "Суспільному" відбудуться 19 квітня о 21:00

Дебати між Порошенком та Зеленським відбудуться 19 квітня на Суспільному телебаченні о 21:00. Перед цим на стадіоні проведуть "захід передвиборної агітації", пояснили у Центрвиборчкомі.

Порошенко та Зеленьский зустрінуться 19 квітня спочатку на Олімпійському, а потім на Суспільному

Порошенко та Зеленьский зустрінуться 19 квітня спочатку на "Олімпійському", а потім на Суспільному

В Україні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським відбудуться на Суспільному телебаченні 19 квітня о 21:00. Відповідне рішення у четвер, 18 квітня, ухвалила Центральна виборча комісія України. У постанові ЦВК визначено, що дебати, які проводяться за рахунок коштів з держбюджету, організовуються і проводяться Національною суспільною телерадіокомпанією України останньої п'ятниці перед днем повторного голосування на каналі Суспільного телебачення в прямому ефірі протягом 60 хвилин.

DW.COM

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Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти. (18.04.2019)

Комісія ухвалила це рішення у зв'язку з отриманою від представників Зеленського та Порошенка інформацією про проведення на НСК "Олімпійський" 19 квітня "заходу передвиборної агітації у формі публічних дебатів", орієнтовний час завершення якого 20:00-20:30. Також представники кандидатів у президенти повідомили, що наразі ведуться переговори щодо висвітлення дебатів на "Олімпійському" окремими комерційними телеканалами, "однак обсяг охоплення території України такою трансляцією невідомий".

У ЦВК вважають, що ситуація з проведенням заходу на "Олімпійському" ставить під загрозу проведення дебатів на Суспільному і, як наслідок, "унеможливлює залучення до такого заходу максимальної телевізійної аудиторії, що може порушити право виборців на доступ до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, необхідної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору".

Початок заходу на "Олімпійському" запланований на 19:00. На сайті debaty2019.org.ua, де розповсюджуються квитки на захід, повідомляється, що вхід на стадіон відкриється о 16:00. Через годину розпочнеться "програма перед головною подією країни цієї весни".

Управління державної охорони повідомило, що ввечері 19 квітня у Києві буде обмежений рух транспорту на вулицях біля стадіону. Також буде змінений режим роботи кількох станцій столичного метрополітену.

 

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