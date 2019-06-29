ЦВК внесла партію Саакашвілі в бюлетень під номером 22

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала партію "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі у виборчому бюлетені під номером 22. Про це повідомила в неділю, 30 червня, пресслужба ЦВК.

Пресслужба Центвиборчкому пояснила, що 29 червня задля виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати за списком партії "Рух Нових сил"Міхеіла Саакашвілі. Однак перед цим вже було проведено жеребкування щодо черговості партій у виборчому бюлетені, а також затверджено форму, колір і текст бюлетеня.

Тож 30 червня комісією було проведено нараду за участю уповноважених представників політичних партій до ЦВК з правом дорадчого голосу, уповноважених осіб, кандидатів у народні депутати. На нараді більшість учасників висловилися про відсутність правових підстав для проведення повторного жеребкування. Було вирішено, що зміна номерів у бюлетені "може привести до дезорієнтації виборця" і "спотворення волевиявлення". Також повідомляється, що напередодні ЦВК зареєстрував 88 кандидатів у народні депутати за партійним списком "Руху нових сил".

Нагадаємо, 29 червня члени ЦВК України ухвалили рішення про реєстрацію кандидатів від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня. Раніше Верховний суд України відхилив апеляційну скаргу ЦВК на рішення попередньої судової інстанції щодо дозволу на участь партії Саакашвілі в позачергових парламентських виборах 21 липня.

Суд залишив в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, яким було скасовано постанову ЦВКпро відмову в реєстрації кандидатів від цієї політсили на позачергових виборах до Верховної Ради.