 ЦВК визнала переможців на виборах до Ради у всіх округах, окрім одного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Новини

ЦВК визнала переможців на виборах до Ради у всіх округах, окрім одного

Центральна виборча комісія оголосила переможців на виборах до Верховної Ради ще у семи одномандатних виборчих округах. Не встигли вчасно перерахувати голоси в окрузі №210 на Чернігівщині.

Комісії залишилось встановити результати голосування лише в одному виборчому окрузі

Комісії залишилось встановити результати голосування лише в одному виборчому окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) України встановила результати позачергових виборів до Верховної Ради у 198-ми зі 199-ти одномандатних виборчих округів. На засіданні в понеділок, 5 серпня, вона визнала обраними ще сімох народних депутатів. Зокрема встановлено, що в окрузі №69 переміг Віктор Балога, у №119 - Михайло Бондар, у №193 - Ігор Марчук, №198 - Сергій Рудик, №207 - Максим Зуєв, а у №209 - Валерій Зуб, йдеться у повідомленні на сайті ЦВК.

Також ЦВК оголосила результати в одномандатному виборчому окрузі № 50 з центром у Покровську Донецької області - там переміг кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін. Водночас комісія ухвалила постанову про факти порушення виборчих прав у цьому окрузі та направила звернення щодо цього до Національної поліції. Зокрема повідомляється, що деякі документи на виборчих дільницях могли зазнати впливу сторонніх осіб, також деякі виборчі документи могли бути підроблені.

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У шести виборчих округах досі тривють судові процеси щодо перерахунку голосів на виборах до Верховної Ради України. Якщо рішень не буде найближчими днями, ЦВК може встигнути вчасно встановити офіційні результати виборів. (01.08.2019)

Вчасно не встигли перерахувати голоси і оголосити переможця лише в одному виборчому окрузі  - №210 у Чернігівській області. "ЦВК констатувала неможливість встановлення комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в окрузі №210 у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня", - йдеться в повідомленні. ЦВК зобов'язала окружну комісію завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях округу до 16 години 6 серпня.

3 серпня ЦВК оприлюднила остаточні результати позачергових виборів до парламенту України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Згідно з цими даними, партія "Слуга народу" отримала 124 депутатських мандати у Верховній Раді, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, ВО "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, а партія "Голос" - 17 мандатів.

Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 - в одномандатних виборчих округах.

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