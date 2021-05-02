 ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах

Центральна виборча комісія України визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк (фото з архіву)

Центральна виборча комісія (ЦВК) України на засіданні в середу, 19 травня, ухвалила рішення про визнання кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним за результатами довиборів до парламенту в окрузі №87 в Івано-Франківській області без урахування результатів голосування на шістьох дільницях.

"Зважаючи на рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду, Комісія визнала голосування на шістьох дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування", - повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook. За засіданні ЦВК у середу був зачитаний протокол, у якому йшлося: "Відповідно до закону України про вибори народних депутатів України народним депутатом України обраний Вірастюк Василь Ярославович, 1974 р. н... позапартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", який отримав більшу щодо інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі №87, кількість голосів виборців... - 14 тисяч 811".

Після того, як текст протоколу був зачитаний, голова комісії Олег Діденко попросив передати його для підписання членами Центральної виборчої комісії, після чого оголосив: "Протокол підписали всі 14 присутніх на засіданні членів комісії, троє наших колег підписали протокол із особливою думкою".

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У свою чергу представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, який посів на виборах друге місце за кількістю голосів, заявив про намір оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання недійсним голосування на шістьох виборчих дільницях. "Нагадаю, ми вважаємо, під час монопольної "окупації" спецпідрозділами СБУ приміщення ОВК, з документації саме цих шести дільниць були викрадені 504 бюлетені за лідера перегонів, що змінило результат волевиявлення виборців округу на користь провладного кандидата. Проте, ЦВК пішла далі та оголосила, що всі 3189 голосів на цих дільницях є недійсними. Це, на нашу думку, незаконне рішення, яке ми оскаржуватимемо в судах", - написав Шевченко у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що в окрузі №87 на додаткових виборах до Верховної Ради перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25 відсотка голосів. Його конкуренти - представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський - набрали 29,69 відсотка та 28,86 відсотка голосів відповідно. Втім, 5 травня Центральна виборча комісія (ЦВК) України відмовилася через брак правових підстав реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

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