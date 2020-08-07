ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: перемагає Лукашенко

Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі у понеділок, 10 серпня, оголосила попередні результати виборів президента країни, що відбулися напередодні. Згідно з ними, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирає 80,23 відсотка голосів. Опозиційна кандидатка у президента Світлана Тихановська отримує 9,9 відсотка, заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина.

За даними ЦВК, Андрій Дмитрієв набрав 1,04 відсотка голосів, Анна Канопацька - 1,68 відсотка, Сергій Черечень - 1,12 відсотка. Проти всіх проголосували 6,02 відсотка виборців, які взяли участь у голосуванні. Остаточні дані мають оголосити до кінця тижня, зазначає агентство новин "Інтерфакс-Захід".

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Штаб Тихановської повідомив про її перемогу на 20-ти дільницях у Мінську

Штаб Світлани Тихановської з посиланням на офіційні підсумкові дані заявив про її перемогу на 20-ти виборчих дільницях в Мінську та Мінському районі. На окремих дільницях її перевага над Олександром Лукашенком становить 5-6 разів.

Напередодні ввечері після оприлюднення даних державного екзитполу Тихановська сказала, що не збирається визнавати офіційні результати виборів. "Я вірю своїм очам і бачу, що більшість з нами", - сказала Тихановська, цитує інформагенція Reuters.

Висока явка та дострокове голосування

За даними Центрвиборчкому Білорусі, станом на 20-ту годину неділі на виборах президента проголосували близько 84 відсотків виборців. Під час дострокового голосування з 4-го по 8 серпня, за даними ЦВК, на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців. Такий високий відсоток виборців, які проголосували достроково, в Центрвиборчкомі пояснили проведенням виборів у літню пору, коли багато білорусів на вихідні виїжджають на дачі.

Натомість у білоруському правозахисному центрі "Весна" зазначили з огляду на високий відсоток виборців, які проголосували достроково, що дострокове голосування стало нормою, а не винятком, як це передбачено нормами виборчого кодексу. "Практика проведення дострокового голосування залишається одною з системних проблем виборчого процесу і створює широкі можливості для використання адміністративного ресурсу та інших маніпуляцій", - йдеться у звіті правозахисників щодо дострокового голосування.

Міліція застосувала силу проти протестувальників у Мінську та в інших населених пунктах

Після оголошення результатів екзитполу у Мінську та в інших містах Білорусі відбулися стихійні демонстрації, міліція застосувала силу проти демонстрантів. Центр "Весна" повідомляє про понад 120 затриманих у всій країні. Одна людина загинула - її збив автозак.

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