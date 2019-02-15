Хізер Науерт відмовилася від висування в постпреди США при ООН

Очільниця прес-служби Державного департаменту США Хізер Науерт, яку президент США Дональд Трамп висунув на посаду постійної представниці в ООН, зняла свою кандидатуру. Колищня телеведуча медіакопанії Fox News у суботу, 16 лютого, на сайті відмоства офіційно заявила, що в подальшому не претендує на цю посаду. "У найкращих інтересах своєї родини я відкликаю (свою кандидатуру. - Ред.)", - йдеться у заяві.

Держдепартамент уже повідомив, що Трамп невдовзі оголосить нову кандидатуру на посаду постійного представника США в ООН. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що поважає "особисте рішення" Науерт не претендувати на посаду постпреда в ООН.

Нагадаємо, що про висунення кандидатуру Науерт стало відомо 7 грудня 2018 року. Її кандидатуру повинен був затвердити Сенат, однак формальне висунення кандидатки так і не було оформлене. 48-річна Науерт мала замінити на посаді Ніккі Хейлі, яка в жовтні 2018 року несподівано заявила про те, що залишає посаду постпреда США при ООН.

Представники Демократичної партії критикували кандидатуру Науерт за брак дипломатичного досвіду.