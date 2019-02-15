 Хізер Науерт відмовилася від висування в постпреди США при ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Хізер Науерт відмовилася від висування в постпреди США при ООН

Офіційна представниця Держдепартаменту США Хізер Науерт заявила, що в інтересах своєї родини більше не претендує на посаду постпреда США при ООН. Трамп скоро оголосить нову кандидатуру.

Хізер Науерт

Хізер Науерт

Очільниця прес-служби Державного департаменту США Хізер Науерт, яку президент США Дональд Трамп висунув на посаду постійної представниці в ООН, зняла свою кандидатуру. Колищня телеведуча медіакопанії Fox News у суботу, 16 лютого, на сайті відмоства офіційно заявила, що в подальшому не претендує на цю посаду. "У найкращих інтересах своєї родини я відкликаю (свою кандидатуру. - Ред.)", - йдеться у заяві.

DW.COM

На посаду генпрокурора США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, який уже обіймав цю посаду за президентства Буша-старшого. Також президент США пропонує призначити Хізер Науерт представницею США в ООН. (07.12.2018)

Відставку постійної представниці США в ООН неодноразово зображали як втрату одного з небагатьох поміркованих голосів здорового глузду. Однак насправді це не так, вважає Міхаель Кніґґе. (10.10.2018)

Держдепартамент уже повідомив, що Трамп невдовзі оголосить нову кандидатуру на посаду постійного представника США в ООН. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що поважає "особисте рішення" Науерт не претендувати на посаду постпреда в ООН.

Нагадаємо, що про висунення кандидатуру Науерт стало відомо 7 грудня 2018 року. Її кандидатуру повинен був затвердити Сенат, однак формальне висунення кандидатки так і не було оформлене. 48-річна Науерт мала замінити на посаді Ніккі Хейлі, яка в жовтні 2018 року несподівано заявила про те, що залишає посаду постпреда США при ООН.

Представники Демократичної партії критикували кандидатуру Науерт за брак дипломатичного досвіду.

Також за темою

USA Washington - 1991 - William P. Barr

Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН 07.12.2018

На посаду генпрокурора США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, який уже обіймав цю посаду за президентства Буша-старшого. Також президент США пропонує призначити Хізер Науерт представницею США в ООН.

USA Heather Nauert

США закликають Євросоюз відмовитись від "Північного потоку-2" 28.11.2018

Державний департамент США воліє, щоб Європа більше підтримувала Україну і запроваджувала суворіші санкції щодо РФ. Це має включати перегляд підтримки "Північного потоку-2".

Bildergalerie Venezuela Proteste

Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США 24.01.2019

Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США.

Реклама

Докладно

Мюнхенська промова Меркель, євроремонт Лаврова та ПРО для Порошенка

Мюнхенська промова Меркель і ПРО для Порошенка

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки пройшов під знаком несподівано емоційної промови канцлерки ФРН Меркель. 

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Siemens візьме участь у великому залізничному проекті в РФ

Німецький Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва залізниці між Челябінськом та Єкатеринбургом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  