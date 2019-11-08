Хюг Мінгареллі

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва

Прагнення Києва запровадити особливі правила участі в державних тендерах для українських виробників не лише суперечать угоді про асоціацію України з ЄС, але й можуть збільшити державні видатки та посприяти корупції.