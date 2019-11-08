Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хюг Мінгареллі

Хюг Мінгареллі - голова представництва ЄС в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хюг Мінгареллі".

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти 08.11.2019

Новий представник ЄС в Україні Матті Маасікас вручив у Києві вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському.
Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП 26.07.2019

Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України.
Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС

Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС 28.05.2019

ЗМІ запевняють, що Україна не використала вісім мільярдів євро допомоги ЄС. Проблема насправді є, але справжні цифри, схоже, набагато менші.
У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти 16.05.2019

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.
Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів

Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів 16.05.2019

Для використання грошей Євросоюзу необхідно "тиснути" на місцеву владу, порадив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, додавши, що спочатку треба витрати доступні гроші, а вже потім просити наступний транш.
ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення

ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення 26.03.2019

Експерти Європейського Союзу можуть допомогти комітету парламенту в розробці законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення, повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.
Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам 26.03.2019

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.
Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі

Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі 26.02.2019

Україна є "полем у інформаційній війні" і найбільшою мішенню кампанії Кремля з дезінформації, застеріг голова представництва ЄС у Києві.
Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві Парк корупції

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції" 22.05.2018

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.
Фактчек DW: Купуй українське - популізм чи допомога економіці? (відео)

Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео) 04.05.2018

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці.

Фактчек DW: Чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці? (03.05.2018) 03.05.2018

Популізм чи підтримка власного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці.

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва 11.12.2017

Прагнення Києва запровадити особливі правила участі в державних тендерах для українських виробників не лише суперечать угоді про асоціацію України з ЄС, але й можуть збільшити державні видатки та посприяти корупції.
Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету 07.12.2017

Відкликання депутата від "Самопомочі" підтримали 256-ма голосами. У представництві ЄС напередодні попередили про стурбованість усуненням Соболєва з посади.
В ЄС нагадали Україні про необхідність створити Антикорупційний суд

В ЄС нагадали Україні про необхідність створити Антикорупційний суд 01.12.2017

Антикорупційний суд в Україні має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також нагадав Києву, що він виконав не все обіцяне.

ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро за останні три роки - Мінгареллі

ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро за останні три роки - Мінгареллі 16.11.2017

Зусилля, які ЄС докладає для допомоги Україні, є безпрецедентними, наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Посол ЄС запевнив у незмінності позиції Брюсселя щодо боротьби з корупцією в Україні

Посол ЄС запевнив у незмінності позиції Брюсселя щодо боротьби з корупцією в Україні 17.07.2017

Україні необхідно пришвидшити та посилити боротьбу з корупцією, зокрема це стосується створення незалежного антикорупційного судового органу, зазначив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.
Інші статті