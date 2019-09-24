 Хусити заявили про захоплення в полон сотень саудівських солдатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Хусити заявили про захоплення в полон сотень саудівських солдатів

Єменські повстанці-хусити заявляють про захоплення сотень саудівських солдатів і великої кількості зброї під час масштабного наступу. У Саудівській Аравії не коментують цю інформацію.

Повстанці-хусити заявляють про захоплення сотень саудівських солдатів

Повстанці-хусити заявляють про захоплення сотень саудівських солдатів

Єменські повстанці-хусити заявили ввечері у суботу, 28 вересня,  що захопили в полон сотні саудівських солдатів під час масштабної наступальної операції, повідомляють агенції новин dpa і Reuters з посиланням на речника повстанців. За його словами, серед взятих у полон - чимало офіцерів.

DW.COM

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран. (15.09.2019)

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала об'єкти єменських хуситів. Цій військовій операції передував напад дронів на саудівську нафтову компанію, відповідальність за який взяли на себе хусити. (20.09.2019)

Крім того, хусити стверджують про захоплення великої кількості зброї та військових машин. Мовляв, йдеться про живу силу та техніку трьох "ворожих військових бригад". За їхніми словами, вони провели наступальну операцію в провінції Наджран поблизу кордону з Саудівською Аравією.

В Ер-Ріяді поки не прокоментували заяви хуситів, інформаційні агентства не можуть перевірити чи підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули вже понад 10 тисяч осіб. Раніше хусити взяли на себе відповідальність за атаку дронів на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramcо, яка була скоєна 15 вересня.

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