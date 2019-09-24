Хусити заявили про захоплення в полон сотень саудівських солдатів

Єменські повстанці-хусити заявили ввечері у суботу, 28 вересня, що захопили в полон сотні саудівських солдатів під час масштабної наступальної операції, повідомляють агенції новин dpa і Reuters з посиланням на речника повстанців. За його словами, серед взятих у полон - чимало офіцерів.

Крім того, хусити стверджують про захоплення великої кількості зброї та військових машин. Мовляв, йдеться про живу силу та техніку трьох "ворожих військових бригад". За їхніми словами, вони провели наступальну операцію в провінції Наджран поблизу кордону з Саудівською Аравією.

В Ер-Ріяді поки не прокоментували заяви хуситів, інформаційні агентства не можуть перевірити чи підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули вже понад 10 тисяч осіб. Раніше хусити взяли на себе відповідальність за атаку дронів на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramcо, яка була скоєна 15 вересня.