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Хуан Мануель Сантос

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту президент Колумбії "Хуан Мануель Сантос".

Хуан Мануель Сантос є президентом Колумбії, починаючи від 2010 року. 2016 року Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру. . Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спроба замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро - він звинувачує Колумбію

Спроба замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро - він звинувачує Колумбію 05.08.2018

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виголошував промову на військовому параді, коли неподалік від нього вибухнули кілька начинених вибухівкою дронів. Він закидає спробу замаху правим силам Колумбії.

На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат Іван Дуке

На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат Іван Дуке 18.06.2018

Представник правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке отримав підтримку 54 відсотків виборців на президентських виборах у Колумбії. Він планує суттєво змінити мирний договір між урядом країни та повстанцями з FARC.
Колумбія обирає нового президента

Колумбія обирає нового президента 17.06.2018

Фаворит другого туру виборів Іван Дуке наполягає на зміні мирної угоди з FARC, що може загнати ліворадикалів знову в підпілля. Його суперник Густаво Петро виступає за збереження угоди.
У Колумбії обирають президента

У Колумбії обирають президента 27.05.2018

У Колумбії проходять президентські вибори, які можуть вирішити подальшу долю мирної угоди країни з угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC).
Орден францисканців відзначив внесок Анґели Меркель у справу миру

Орден францисканців відзначив внесок Анґели Меркель у справу миру 12.05.2018

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель нагороджено "Лампадою миру" Ордену францисканців у тому числі й за відкриття кордонів під час кризи біженців.
На виборах у Колумбії перемагають противники мирної угоди з FARC

На виборах у Колумбії перемагають противники мирної угоди з FARC 12.03.2018

На парламентських виборах у Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуванням FARC. Але більшість все одно отримають три партії у складі коаліції президента Сантоса.
Папа Римський Франциск прибув до Колумбії підтримати мирний процес

Папа Римський Франциск прибув до Колумбії підтримати мирний процес 07.09.2017

Своїм візитом Папа Римський Франциск хоче допомогти Колумбії просунутися на шляху до миру.
У Колумбії офіційно оголосили про завершення конфлікту з FARC

У Колумбії офіційно оголосили про завершення конфлікту з FARC 15.08.2017

Влада Колумбії офіційно оголосила про завершення півстолітнього конфлікту з ліворадикальними повстанцями , які здали останню зброю.
У Колумбії завершили роззброєння повстанців FARC

У Колумбії завершили роззброєння повстанців FARC 27.06.2017

27 червня в Колумбії відбудеться офіційна церемонія з нагоди завершення роззброєння повстанців FARC. Після укладення мирної угоди з урядом вони здали понад сім тисяч одиниць зброї.

В аварії корабля в Колумбії загинули щонайменше 6 людей, десятки вважаються зниклими

В аварії корабля в Колумбії загинули щонайменше 6 людей, десятки вважаються зниклими 26.06.2017

У Колумбії затонув туристичний корабель, на борту якого перебували понад 150 пасажирів. Щонайменше шестеро людей загинули, близько 30 вважаються зниклими безвісти. Причини аварії поки не з'ясовані.
Колумбія: серед загиблих від селевих потоків понад 40 дітей

Колумбія: серед загиблих від селевих потоків понад 40 дітей 03.04.2017

Спричинені підйомом рівня води у річці Мокоа селеві потоки призвели до загибелі щонайменше 254 людей. Серед жертв щонайменше 43 дитини, повідомив президент країни. Цифри - не остаточні, адже багато людей зникли безвісти.
Колумбія: від селевих потоків загинуло понад 250 осіб

Колумбія: від селевих потоків загинуло понад 250 осіб 02.04.2017

У Колумбії внаслідок сходження селевих потоків загинули понад 250 людей. Ще близько 200 осіб вважаються зниклими безвісти.
У Колумбії селеві потоки забрали життя понад сотні людей

У Колумбії селеві потоки забрали життя понад сотні людей 01.04.2017

Селеві потоки були спричинені підйомом рівня води у річці Мокоа. Президент крани Хуан Мануель Сантос особисто відправився на місце трагедії.
У Колумбії бойовики FARC здали 14 тисяч одиниць зброї

У Колумбії бойовики FARC здали 14 тисяч одиниць зброї 20.03.2017

Сім тисяч бойовиків FARC покинули свої позиції у горах і джунглях, щоб здати зброю ООН.
У Колумбії повстанці почали складати зброю

У Колумбії повстанці почали складати зброю 02.03.2017

Укладання мирної угоди між урядом Колумбії та лівим опозиційним угрупованням FARC принесло перші результати - бойовики почали складати зброю, здаючи її співробітникам ООН.
Колумбія у лютому планує почати мирні переговори з ELN

Колумбія у лютому планує почати мирні переговори з ELN 18.01.2017

Передумовою початку переговорів з ліворадикальним угрупованням є визволення політика-заручника.
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