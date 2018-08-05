На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту президент Колумбії "Хуан Мануель Сантос".

Хуан Мануель Сантос є президентом Колумбії, починаючи від 2010 року. 2016 року Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру. . Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.