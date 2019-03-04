Хуан Гуайдо повернувся у Венесуелу та анонсував нові протести

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у понеділок, 4 березня, повернувся на батьківщину після поїздки низкою латиноамериканських країн, під час якої намагався заручитися підтримкою у боротьбі проти глави країни Ніколаса Мадуро. Попри порушення заборони Верховного суду Венесуели виїжджати за межі країни, він не був затриманий при прибутті в аеропорт, де його зустрічали прибічники та кілька послів європейських держав, повідомляє агенція dpa.

З аеропорту Гуайдо одразу відправився на багатотисячний мітинг своїх прихильників у столиці країни Каракасі. "Надія народилася, щоб не померти. (…) Настав час домогтися змін у Венесуелі", - сказав Гуайдо під час виступу на мітингу. Він анонсував нові антиурядові протести у країні на суботу, 9 березня.

У своїй промові Гуайдо також зазначив, що сотні венесуельських солдатів вже виступили проти Мадуро та втекли до Колумбії. Він також намагатиметься згуртувати працівників державного сектора, з профспілками яких планує зустрітися 5 березня, додав визнаний близько 60-ма державами тимчасовий президент країни.

Гуайдо залишив Венесуелу 22 лютого, аби в сусідній Колумбії організувати доставку гуманітарної допомоги у Венесуелу. Він також відвідав кілька інших південноамериканських країн.

Про можливість арешту Гуайдо заявив 26 лютого Ніколас Мадуро. 2 березня Європейський Союз застеріг уряд Венесуели від спроб заарештувати Гуайдо. Наступного дня віце-президент США Майк Пенс також заявив, що Гуайдо "має бути дозволено безпечно повернутися у Венесуелу".