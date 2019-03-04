 Хуан Гуайдо повернувся у Венесуелу та анонсував нові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

Хуан Гуайдо повернувся у Венесуелу та анонсував нові протести

Попри загрозу арешту тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо повернувся на батьківщину. Він анонсував нові протести та зустріч з профспілками працівників державного сектора.

Хуан Гуайдо повернувся до Каракаса, 4 березня 2019 року

Хуан Гуайдо повернувся до Каракаса, 4 березня 2019 року

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у понеділок, 4 березня, повернувся на батьківщину після поїздки низкою латиноамериканських країн, під час якої намагався заручитися підтримкою у боротьбі проти глави країни Ніколаса Мадуро. Попри порушення заборони Верховного суду Венесуели виїжджати за межі країни, він не був затриманий при прибутті в аеропорт, де його зустрічали прибічники та кілька послів європейських держав, повідомляє агенція dpa.

З аеропорту Гуайдо одразу відправився на багатотисячний мітинг своїх прихильників у столиці країни Каракасі. "Надія народилася, щоб не померти. (…) Настав час домогтися змін у Венесуелі", - сказав Гуайдо під час виступу на мітингу. Він анонсував нові антиурядові протести у країні на суботу, 9 березня. 

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Вашингтон прагне домогтися "мирного переходу влади" у Венесуелі, заявив радник з нацбезпеки США Джон Болтон. Однією з проблем він назвав перебування у країні до 25 тисяч силовиків з Куби. (04.03.2019)

Будь-які дії, що становитимуть загрозу свободі та безпеці Хуана Гуайдо, призведуть до істотної ескалації напруженості в самій Венесуелі й викличуть осуд з боку світової спільноти, заявила Федеріка Могеріні. (03.03.2019)

У своїй промові Гуайдо також зазначив, що сотні венесуельських солдатів вже виступили проти Мадуро та втекли до Колумбії. Він також намагатиметься згуртувати працівників державного сектора, з профспілками яких планує зустрітися 5 березня, додав визнаний близько 60-ма державами тимчасовий президент країни.

Гуайдо залишив Венесуелу 22 лютого, аби в сусідній Колумбії організувати доставку гуманітарної допомоги у Венесуелу. Він також відвідав кілька інших південноамериканських країн.

Про можливість арешту Гуайдо заявив 26 лютого Ніколас Мадуро. 2 березня Європейський Союз застеріг уряд Венесуели від спроб заарештувати Гуайдо. Наступного дня віце-президент США Майк Пенс також заявив, що Гуайдо "має бути дозволено безпечно повернутися у Венесуелу".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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