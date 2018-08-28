Хто і навіщо має побудувати "радянський Діснейленд" в центрі Берліна

Це не жарт: в рамках акції в центрі столиці Німеччини на місяць постане закрита зона, обнесена бетонною стіною, яка один в один нагадуватиме ту саму стіну, що впала листопадового вечора 1989-го. Всередині буде відтворена… паралельна реальність. Якщо міська влада дозволить проект (а остаточного рішення мерії досі немає), то в центрі Берліна може з'явитися атракціон, який за привабливістю для туристів може перевершити і КПП "Чарлі", і уцілілі рештки Берлінського муру на "Істсайдській галереї".

Занурення в минуле - 15 євро за дві години

Найдешевший вхідний квиток на дві години коштуватиме 15 євро - його будуть оформлювати у вигляді "в'їздної візи". Проект вартістю у 6,6 мільйона євро фінансує лондонський фонд Phenomen Trust, пов'язаний з підприємцем Сергієм Адоньєвим, який інвестував у Росії, зокрема, в проекти в галузі комунікації та мобільного зв'язку. Також він був одним з головних спонсорів передвиборчої кампанії Ксенії Собчак на президентських перегонах 2018 року.

Колишній прикордонний КПП "Чарлі" - одна з історичних пам'яток Берліна

За задумом організаторів, Берлінська стіна "очепить" квартал в районі Палацу кронпринців, частина її зачепить тротуар бульвару Унтер-ден-Лінден. Для її будівництва використають 900 бетонних елементів, при чому - як і 1961-го року - стіну зведуть протягом однієї ночі. Усього це "місто в місті" теоретично зможе вмістити до 20 тисяч людей, проте планується, що щодня видаватимуть близько 1500-3000 вхідних квитків ("в’їздних віз"). Їх вартість коливатиметься від 15 євро (одноразовий вхід) до 45 євро (багаторазовий квиток на весь час проекту). Інсталяція стоятиме чотири тижні, після чого стіну знесуть.

Проект "Дау" - більше, ніж фільм

Берлінська інсталяція - перший з трьох етапів глобального проекту "Свобода. Рівність. Братерство", присвяченого презентації фільму "Дау" російського режисера Іллі Хржановського. Проте, за словами берлінських координаторів проекту, мета інсталяції полягає не тільки і не стільки у просуванні фільму, а радше у можливості створити особливе місце в центрі Берліна, в якому можна буде "відчути історію". Недоброзичливці вже говорять про "радянський Діснейленд" в центрі німецької столиці.

В рамках арт-проекту в районі Палацу кронпринців буде відтворено Берлінську стіну

Спершу метою фільму Хржановського було показати життя в секретному Інституті фізичних проблем АН СРСР, якому працював радянський фізик Лев Ландау. Стрічка охоплює період з 1938 по 1968 роки. Для зйомок фільму в українському Харкові збудували гігантський знімальний майданчик, загальна площа якого сягала 12 тисяч квадратних метрів. Харків обрали невипадково - саме в цьому місті збереглося багато будівель, зведених в стилі радянського конструктивізму. Зйомки перетворилися на масштабний антропологічний експеримент – протягом трьох років на майданчику жили і працювали майже 400 людей, при чому не всі вони були професійними акторами. Більш того - в якийсь момент знімальна група відійшла від сценарію та почала імпровізувати.

Паралельна реальність за Берлінською стіною

Результатом 140 знімальних днів за три роки роботи стали 700 годин відеоматеріалу, з яких змонтували 13 художніх фільмів. Одним із операторів проекту був німець Юрґен Юрґес (Jürgen Jürges), який працював з такими зірками кінематографу, як Райнер Вернер Фасбиндер (Rainer Werner Fassbinder) та Вім Вендерс (Wim Wenders).

Тепер ці фільми Іллі Хржановського будуть представлені не на класичному кінофестивалі, а в рамках відвідання "паралельної реальності", створеної та обнесеної стіною в центрі німецької столиці.

Відкриття проекту в Берліні запланували на 12 жовтня цього року - якщо міська влада дозволить будівництво стіни в центр міста. За словами організаторів, вони провели величезну підготовчу роботу, спрямовану перш за все на інформування мешканців будинків та співробітників компаній, офіси яких розташовані в кварталі, що виявиться на місяць заблокованим. Звісно, що усім цим людям забезпечать вільний прохід до житла та робочих місць, а також цілодобовий доступ аварійно-рятувальних служб на випадок необхідності - через спеціальні ворота.

В оформленні вулиць, табличок з їх назвами та номерами будинків буде відображено не атмосферу СРСР або НДР, пояснюють ініціатори акції, а "іншу реальність", щоб у відвідувачів виникло відчуття переміщення в інший простір. Іншими словами - на обмеженій території в центрі міста можна буде здійснити мандрівку в часі. Ареал буде цілодобово доступний для відвідування.

Берлін, 1989 рік

"Падіння" бетонної стіни призначили на 9 листопада - так само, як це було в 1989 році. Більше того: організатори обіцяють: як і 29 років тому, від стіни можна буде відламати шматочок - на пам'ять.

30 років радянської історії

Безпосереднім організатором інсталяції став фестиваль Berliner Festspiele. Його керівник Томас Оберендер (Thomas Oberender) вважає дуже цікавим те, що режисер з Росії пропонує здійснити мандрівку в часі через різні етапи радянського минулого. "Висновок з усього цього полягає в тому, що великі утопії можуть трансформуватися в репресивні апарати, - каже Оберендер. - І тут починаєш розуміти, що історія робить з особистістю, а також - як особистість може робити історію".

Кінопродюсер Сюзанне Маріан, яка представляє російську компанію Phenomen Films, відповідає за творчий бік проекту. "Це не дослідження тоталітаризму чи сталінізму, - розповідає вона. - Ми відображаємо 30 років радянської історії. В нас були учасники проекту дуже різних вікових груп, які пішли на експеримент із занурення в інший світ, щоб зрозуміти, що він означає для них особисто".