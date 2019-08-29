Хто такий Гончарук і чого чекати від нового уряду? (відео)

Новий прем’єр Олексій Гончарук - не публічна персона. І нова в українській політиці. Про нього дійсно відомо замало. Йому 35 років. За освітою юрист. Працював за фахом, має досвід робити радником міністра, також працював в різних експертних організаціях, які за кошти міжнародних донорів допомагали розробляти і впроваджувати реформи в Україні. Зокрема, дерегуляцію економіки, спрощення умов для ведення бізнесу. Схоже, це одна з головних цілей, що ставить перед собою новий прем’єр.

