Хто такий Гончарук і чого чекати від нового уряду? (відео)

Наймолодший і найперспективніший. Новим прем’єр-міністром України став 35-річний юрист Олексій Гончарук. Він обіцяє дешеві кредити і боротьбу з корупцією. Хто він такий і чи вдасться йому стати самостійним гравцем?
Новий прем’єр Олексій Гончарук - не публічна персона. І нова в українській політиці. Про нього дійсно відомо замало. Йому 35 років. За освітою юрист. Працював за фахом, має досвід робити радником міністра, також працював в різних експертних організаціях, які за кошти міжнародних донорів допомагали розробляти і впроваджувати реформи в Україні. Зокрема, дерегуляцію економіки, спрощення умов для ведення бізнесу. Схоже, це одна з головних цілей, що ставить перед собою новий прем’єр.
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