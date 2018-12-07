Хто стане врешті-решт наступником Меркель? Боротьба за владу в лавах ХДС

Наразі на чолі німецьких консерваторів перебувають одночасно дві жінки: Анґела Меркель (Angela Merkel), яка досі обіймає посаду канцлерки, та Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка є головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та водночас міністеркою оборони. Але за політичними лаштунками і не лише за ними курсують чутки, що у ХДС зібралася команда політиків-чоловіків, які готуються поборотися за право стати кандидатом на посаду голови німецького уряду. І роблять вони це досить активно, різко критикуючи дії нинішньої канцлерки.

ХДС цієї неділі, 27 жовтня, під час виборів до ландтагу у федеральній землі Тюрингія опинився лише на третьому місці. Як Ліві, так і праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) змоги достукатися до більшої кількості виборців, ніж християнські демократи.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер виглядає після цих виборів не особливо щасливою. Вона каже про "гіркий день для ХДС" і при цьому усвідомлює, що цей день може принести гіркі наслідки й для неї як для голови партії та ймовірної наступниці Меркель на посаді канцлера. Адже провал на виборах ще більше розгойдує під нею й так нестабільне крісло голови ХДС.

З того моменту, коли Анґела Меркель оголосила, що залишає посаду голови партії та не братиме участі у виборах до Бундестагу 2021 року, у ХДС розпочалася боротьба за право бути її наступником.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

І хоча Крамп-Карренбауер, яка була креатурою Меркель, і виграла з боєм вибори голови ХДС на минулорічному партійному з'їзді, не зовсім не означає, що на її крісло тепер ніхто не зазіхає. Навпаки: її конкуренти продовжують боротися за владу в ХДС.

Правіше, будь ласка

Немало членів партії критикують те, що Анґела Меркель протягом 14 років на чолі ХДС змістила партійну лінію у лівий політичний спектр. Вони переконані, що успішно конкурувати з правими популістами АдН, які дедалі більше зміцнюють свої позиції, можна лише дотримуючись чіткої консервативної лінії. Поразка партії на виборах відбулася не лише в Тюрингії - раніше й у інших двох землях на Сході Німеччини ХДС посіла на виборах лише друге місце.

Для багатьох у ХДС ключовою постаттю, за якою формується опір проти Меркель та на яку покладаються надії, є Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Він ніколи не приховував своєї критики на адресу нинішньої канцлерки.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Фрідріх Мерц

Попри те, що Мерц програв Крамп-Карренбауер боротьбу за посаду голови партії та на даний момент не посідає жодних посад у владі, він бере дуже активну участь у політичних дебатах всередині ХДС. Після виборів у Тюрингії в одному з інтерв'ю телеканалу ZDF Мерц охарактеризував нинішній уряд на чолі з Меркель як "жахливий". За погані результати партії на виборах він покладає відповідальність передусім на Анґелу Меркель. Він закидає їй "недостатнє лідерство" та часто повторює, що не може уявити, що таке урядування може протривати ще два роки.

Крамп-Карренбауер напряму не висловлюється критично на адресу Мерца, але ходять чутки, що під час з'їзду ХДС у листопаді на партію можуть чекати чергові зміни.

Крамп-Карренбауер протистоїть конкурентам

Тілман Кубан (Tilman Kuban), голова молодіжного крила консерваторів, вочевидь, є одним з тих у ХДС, хто волів би бачити Мерца за штурвалом партії. "Молодіжний союз" Німеччини вимагає проведення первинних виборів для визначення кандидата на посаду канцлера. Багато хто бачить у цьому випад проти Крамп-Карренбауер, оскільки у тому разі, якщо ця пропозиція пройде, вона вже не буде автоматично кандидаткою на канцлерську посаду на правах голови ХДС, як це традиційно відбувалося у минулому.

Також Кубан одразу після виборів у Тюрингії на правлінні ХДС поставив "питання щодо керівництва", як повідомила ЗМІ сама Крамп-Карренбауер. "Той, хто все ж таки вважає, що це питання повинне буде розглянуте цієї осені, має для цього можливість на партійному з'їзді", - зауважила вона. Попри крісло, яке хитається під нею, здається, що Крамп-Карренбауер навіть після ляпасу на виборах у Тюрингії не збирається капітулювати.