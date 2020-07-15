Хто постраждає від коронавірусу на ринку праці? (фотогарелея)

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

Тихше їдеш, далі будеш

Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.