Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів

Колишній голова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у вівторок, 25 лютого, оголосив про свою участь у виборах голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Про це він заявив на пресконференції у Берліні, передає агенція новин dpa.
Також свої кандидатури на посаду очільника ХДС висунули Армін Лашет (Armin Laschet) і Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).
Фрідріх Мерц брав участь у попередніх виборах голови ХДС
Ексголова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі 64-річний Фрідріх Мерц вже змагався за крісло очільника ХДС у 2018 році. Тоді його опоненткою була на той час генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка тоді й перемогла.
Цього разу під час промови Мерц, серед іншого, звернув увагу на небезпеку прихильників правих ідей. "Ми багато років недооцінювали проблему правого радикалізму в Німеччині", - наголосив він.
Армін Лашет очолює одну з найбільших федеральних земель ФРН
Армін Лашет - прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії, найбільшої за кількістю населення федеральної землі Німеччини. До цього 59-річний Лашет був депутатом Бундестагу та членом Європарламенту.
У разі перемоги Лашета його заступником стане нинішній федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). 25 лютого вони провели спільну пресконференцію у Берліні, де оголосили про свої наміри.
До цього Шпана вважали потенційним кандидатом на посаду голови ХДС. 2018 року він також брав участь у виборах голови цієї політичної сили. Цього разу Шпан заявив, що не хоче балотуватися на керівну посаду, а натомість прагне стати заступником Лашета.
У свою чергу, сам Лашет зазначив, що у разі обрання на цю посаду зосередиться на посиленні згуртованості суспільства та зменшенні рівня агресії. Також він виступив за "нульову толерантність" до злочинців і додав, що Німеччина повинна "залишатися ліберальною і космополітичною країною".
Третій кандидат - Норберт Реттґен
Чинний голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен також заявив про своє бажання змагатися за посаду очільника ХДС. 54-річний Реттґен оголосив про свою кандидатуру на посаду керівника партії ще минулого тижня. Раніше він займав пост федерального міністра з охорони навколишнього середовища і був парламентським секретарем фракції ХДС/ХСС.
Нагадаємо, нового голову Християнсько-демократичного союзу мають обрати під час партійного з'їзду 25 квітня.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер 10 лютого повідомила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН.
Крамп-Карренбауер запевнила, що відмова від головування в ХДС та висування в канцлери є запланованим рішенням та не пов'язане зі скандалом в Тюрингії, де на початку лютого прем'єр-міністр цієї федеральної землі був обраний за підтримки ХДС і правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".
До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна німецька канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
"Дівчинка Коля"
У 1994 році тодішній голова ХДС та канцлер Німеччини Гельмут Коль по-батьківськи поклав руку на плече своєї заступниці Анґели Меркель. Однак шість років потому вона публічно розкритикувала Коля через скандал із пожертвами та "чорною бухгалтерією" партії. Через декілька тижнів після критики Коля Меркель сама очолила ХДС.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Сильний політик
Вольфанґ Шойбле (на фото - ліворуч), Фрідріх Мерц (праворуч) та багато інших чоловіків намагалися запобігти тому, щоб Меркель очолила ХДС та стала канцлером. Однак нікому з них це так і не вдалося. Тоді фізик із східної Німеччини здавалася чужою для однопартійців. Тепер настав час, коли вона вже сама відмовляється від посади голови партії.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Проблеми з коаліцією
У 2009 році тогочасний голова Вільної Демократичної партії Німеччини (ВДП) Ґідо Вестервелле вважався ідеальним коаліційним партнером для Меркель. Однак від самого початку коаліція перетворилась на катастрофу із нескінченними сварками. Вдруге нові проблеми виникли із очільником Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горстом Зеегофером вже під час кризи біженців. Шрами залишилися у обох сторін.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель - опора Європи
Анґела Меркель - як канцлерка та лідерка ХДС - вважається переконаною європейкою. Заради захисту євро вона навіть погоджується надати Греції та іншим країнам, котріі погрузли в боргах, багатомільярдні європейські пакети допомоги. Через це Меркель часто критикують її однопартійці. Але на європейському рівні вона отримала імідж справжньої рятівниці Європи.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Точка неповернення після Фукусіми
Як фізик, Анґела Меркель вірить у мирне використання ядерної енергії. Однак аварія на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року змінила думку канцлерки, або ж вона була вимушена її публічно змінити під тиском громадськості. Через декілька днів після аварії Меркель заявила про цілковиту відмову від ядерної енергетики.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель і біженці
Це фото сирійського біженця Анаса Модамані із канцлеркою стало одним із найпопулярніших за її кар’єру. Однопартійці та опоненти Меркель нещадно критикували її за рішення пустити до Німеччини сотні тисяч прохачів притулку, яке вона ухвалила восени 2015 року. Сьогодні питання біженців досі залишається одним з найголовніших серед претендентів на пост очільника ХДС.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Зелене світло для "шлюбу для всіх"
Інше важливе рішення - одностатеві шлюби. Канцлерка їх не підтримує. Однак навіть у консервативному ХДС ставлення до цього питання змінилось. У 2017 році Меркель погодилась з тим, аби під час голосування за відповідний законопроект депутати з коаліції голосували, керуючись виключно своєю совістю, а не фракційною дисципліною. Меркель проголосувала проти. Більшість підтримала одностатеві шлюби.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
ХДС партія жінок?
Колись Християнсько-демократичний союз був винятково чоловічою партією. Жінок не було ані серед її рядових членів, ані в керівництві. Все це вже давно в історії. Наприкінці правління Меркель посаду генерального секретаря ХДС обіймає Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністра оборони - Урсула фон дер Ляєн, а Джулія Клокнер очолює міністерство сільського господарства.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Приватне життя Меркель
Посада канцлера та керівника партії впродвож багатьох років забирає у Меркель багато часу. Однак, коли вона залишиться "лише" канцлеркою, Меркель матиме змогу більше насолоджуватися приватним життям із чоловіком Йоахімом Зауером, з яким вона любить подорожувати. На фото Меркель із своїм чоловіком гуляють на італійському острові Іскія.
Автор: Крістоф Гассельбах, Марія Думанська