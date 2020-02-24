Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів

Колишній голова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у вівторок, 25 лютого, оголосив про свою участь у виборах голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Про це він заявив на пресконференції у Берліні, передає агенція новин dpa.

Також свої кандидатури на посаду очільника ХДС висунули Армін Лашет (Armin Laschet) і Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Фрідріх Мерц брав участь у попередніх виборах голови ХДС

Ексголова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі 64-річний Фрідріх Мерц вже змагався за крісло очільника ХДС у 2018 році. Тоді його опоненткою була на той час генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка тоді й перемогла.

Цього разу під час промови Мерц, серед іншого, звернув увагу на небезпеку прихильників правих ідей. "Ми багато років недооцінювали проблему правого радикалізму в Німеччині", - наголосив він.

Армін Лашет очолює одну з найбільших федеральних земель ФРН

Армін Лашет - прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії, найбільшої за кількістю населення федеральної землі Німеччини. До цього 59-річний Лашет був депутатом Бундестагу та членом Європарламенту.

У разі перемоги Лашета його заступником стане нинішній федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). 25 лютого вони провели спільну пресконференцію у Берліні, де оголосили про свої наміри.

До цього Шпана вважали потенційним кандидатом на посаду голови ХДС. 2018 року він також брав участь у виборах голови цієї політичної сили. Цього разу Шпан заявив, що не хоче балотуватися на керівну посаду, а натомість прагне стати заступником Лашета.

У свою чергу, сам Лашет зазначив, що у разі обрання на цю посаду зосередиться на посиленні згуртованості суспільства та зменшенні рівня агресії. Також він виступив за "нульову толерантність" до злочинців і додав, що Німеччина повинна "залишатися ліберальною і космополітичною країною".

Третій кандидат - Норберт Реттґен

Чинний голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен також заявив про своє бажання змагатися за посаду очільника ХДС. 54-річний Реттґен оголосив про свою кандидатуру на посаду керівника партії ще минулого тижня. Раніше він займав пост федерального міністра з охорони навколишнього середовища і був парламентським секретарем фракції ХДС/ХСС.

Нагадаємо, нового голову Християнсько-демократичного союзу мають обрати під час партійного з'їзду 25 квітня.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер 10 лютого повідомила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН.

Крамп-Карренбауер запевнила, що відмова від головування в ХДС та висування в канцлери є запланованим рішенням та не пов'язане зі скандалом в Тюрингії, де на початку лютого прем'єр-міністр цієї федеральної землі був обраний за підтримки ХДС і правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".

До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна німецька канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.

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