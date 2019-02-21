Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на "Євробачення" замість MARUV

Гастролі у Росії та "кабальні умови" контракту спонукали співачку MARUV, переможницю цьогорічного національного відбору "Євробачення", відмовитися від поїздки на пісенний конкурс, що відбудеться у травні в Тель-Авіві. Тепер Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) у терміновому порядку шукає їй заміну.

Запасні варіанти

Як повідомила DW член правління НСТУ, відповідальна за розважальний напрям діяльності Олександра Кольцова, у вівторок, 26 лютого, представники суспільного мовника проведуть переговори з продюсерами гуртів Freedom jazz та KAZKA, які зайняли на нацвідборі відповідно друге і третє місце. "У нас є ще кілька переможців фіналу нацвідбору. Ми проведемо з ними консультації, також ми проконсультуємося з юристами і Європейською мовною спілкою. Ситуація має ознаки політизації", - каже Кольцова і не виключає, що Україна взагалі може відмовитися від участі цього року. "Потрібно зрозуміти, чи взагалі варто Україні цього року брати участь у Євробаченні. Бо все це репутаційні ризики. Ми маємо дуже добре зважити", - сказала представниця мовника. Повторний національний конкурсний відбір НСТУ не ініційовуватиме.

Натомість, каже Кольцова, НСТУ пропонуватиме іншим фіналістам нацвідбору підписати точно такий же контракт, як і співачці MARUV. Там, окрім основних вимог Європейської мовної спілки про передачу прав на пісню, узгодження сценарію виступу, цього року з'явився і "новий національний пункт" - про відмову від гастролей у Росії. "До артистів можуть виникнути питання. Вони мають заглянути у свої паспорти і згадати, чи вони кудись їздили останнім часом. Для українського суспільства це виявилося визначальним критерієм", - зауважила представниця НСТУ.

Саме через заплановані сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі та те, що права на пісню "Siren Song", з якою співачка MARUV планувала представити Україну в Тель-Авіві, належать російській компанії Warner Music Russia, до переможниці нацвідбору виникло чимало запитань.

Серед глядачів вибухнула дискусія, чи може співачка, що заробляє на гастролях у країні-агресорі, представляти Україну на "Євробаченні". Сама ж виконавиця розцінила це як політичний тиск та відмовилася підписувати контракт. В НСТУ повідомили, що не знайшли спільного рішення зі співачкою щодо її "місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі".

Олександра Кольцова наголошує, що раніше з виконавцем, який представляв Україну на конкурсі, не було необхідності вносити у контракт пункт про заборону гастролей, оскільки учасники, які виступали в РФ, не доходили до фіналу національного відбору.

Інші не кращі?

Інші фіналісти українського нацвідбору поки не коментують можливого підписання контракту для участі у конкурсі. Натомість більшості з них критики теж можуть дорікнути зв’язками з політикою чи "підмоченою" репутацією. Гурт Freedom jazz, який у підсумку посів друге місце після MARUV, отримав у фіналі максимальну кількість балів від журі і був лише третім за голосуванням глядачів, з 2012 року постійно виступав у гумористичній програмі "Київ Вечірній" продакшну "Студія "Квартал 95", яка належить одному з кандидатів у президенти України Володимирові Зеленському.

Третє місце у нацвідборі посів гурт KAZKA з піснею Apart. Він був на другому місці за рейтингом глядачів і на третьому місці за голосуванням суддів. Цей гурт відомий тим, що їхній хіт "Плакала" у жовтні 2018-го потрапив до топ-10 чарту відомого сервісу розпізнавання пісень Shazam, а сама пісня стала відомою у багатьох країнах. Та під час національного відбору "Євробачення" гурт KAZKA звинуватили у плагіаті: мелодія "Плакала" дуже нагадує композицію "Reborn" виконавця YOYA. Продюсер гурту Юрій Нікітін заявив, що це не плагіат, оскільки у пісні використали семпл зі звукового банку, доступ до якого є у всіх продюсерів у світі. Нікітін вважає, що під час національного відбору "Євробачення" сама група стала об'єктом атаки "чорного піару"

Європейська мовна спілка в очікуванні рішення Києва

Виконавчий продюсер "Євробачення-2017" у Києві Олександр Харебін вважає, що цього року Україна через скандал має відмовитись від участь у міжнародному пісенному конкурсі. На його думку, це є питанням справедливості. "Так буде відповідально відносно співачки, яка перемогла, але не змогла туди поїхати, це буде чесно до тих людей, які голосували за неї, але не отримували результату і це буде чесно до суспільства, яке очікувало учасника іншої якості та з іншою позицією", - сказав DW Харебін. Він зауважує, що у разі відмови України виступати на Євробаченні НСТУ зазнає фінансових збитків, зокрема не повернеться гарантійний внесок за участь у конкурсі. Однак, на його думку, ці фінансові витрати не є надмірними у порівнянні з репутаційними ризиками України.

У Європейській мовній спілці на запит DW відмовилися прямо коментувати скандал із українським нацвідбором. Там зазначили лише, що "кожен мовник відповідає за відбір учасника для "Євробачення" у відповідності до правил Європейської мовної спілки".

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