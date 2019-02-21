 Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на ″Євробачення″ замість MARUV | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.02.2019

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Культура й стиль життя

Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на "Євробачення" замість MARUV

Після скандалу із відбором на "Євробачення-2019", НСТУ терміново шукає нового представника для пісенного конкурсу у Тель-Авіві. Не виключено, що Україна цього року взагалі відмовиться від участі у конкурсі.

MARUV

MARUV, попри перемогу у нацвідборі, не представлятиме Україну на конкурсі

Гастролі у Росії та "кабальні умови" контракту спонукали співачку MARUV, переможницю цьогорічного національного відбору "Євробачення", відмовитися від поїздки на пісенний конкурс, що відбудеться у травні в Тель-Авіві. Тепер Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) у терміновому порядку шукає їй заміну.

Запасні варіанти

Як повідомила DW член правління НСТУ, відповідальна за розважальний напрям діяльності Олександра Кольцова, у вівторок, 26 лютого, представники суспільного мовника проведуть переговори з продюсерами гуртів Freedom jazz та KAZKA, які зайняли на нацвідборі відповідно друге і третє місце. "У нас є ще кілька переможців фіналу нацвідбору. Ми проведемо з ними консультації, також ми проконсультуємося з юристами і Європейською мовною спілкою. Ситуація має ознаки політизації", - каже Кольцова і не виключає, що Україна взагалі може відмовитися від участі цього року. "Потрібно зрозуміти, чи взагалі варто Україні цього року брати участь у Євробаченні. Бо все це репутаційні ризики. Ми маємо дуже добре зважити", - сказала представниця мовника. Повторний національний конкурсний відбір НСТУ не ініційовуватиме. 

Натомість, каже Кольцова, НСТУ пропонуватиме іншим фіналістам нацвідбору підписати точно такий же контракт, як і співачці MARUV. Там, окрім основних вимог Європейської мовної спілки про передачу прав на пісню, узгодження сценарію виступу, цього року з'явився і "новий національний пункт" - про відмову від гастролей у Росії. "До артистів можуть виникнути питання. Вони мають заглянути у свої паспорти і згадати, чи вони кудись їздили останнім часом. Для українського суспільства це виявилося визначальним критерієм", - зауважила представниця НСТУ. 

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Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі. (25.02.2019)

В Європейській мовній спілці вирішили, що фінальний етап конкурсу "Євробачення-2019" в Ізраїлі відбудеться в Тель-Авіві. На проведення також претендували Єрусалим та Ейлат. (13.09.2018)

Саме через заплановані сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі та те, що права на пісню "Siren Song", з якою співачка MARUV планувала представити Україну в Тель-Авіві, належать російській компанії Warner Music Russia, до переможниці нацвідбору виникло чимало запитань.

Серед глядачів вибухнула дискусія, чи може співачка, що заробляє на гастролях у країні-агресорі, представляти Україну на "Євробаченні". Сама ж виконавиця розцінила це як політичний тиск та відмовилася підписувати контракт. В НСТУ повідомили, що не знайшли спільного рішення зі співачкою щодо її "місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі".

Олександра Кольцова наголошує, що раніше з виконавцем, який представляв Україну на конкурсі, не було необхідності вносити у контракт пункт про заборону гастролей, оскільки учасники, які виступали в РФ, не доходили до фіналу національного відбору.

Інші не кращі?

Інші фіналісти українського нацвідбору поки не коментують можливого підписання контракту для участі у конкурсі. Натомість більшості з них критики теж можуть дорікнути зв’язками з політикою чи "підмоченою" репутацією. Гурт Freedom jazz, який у підсумку посів друге місце після MARUV, отримав у фіналі максимальну кількість балів від журі і був лише третім за голосуванням глядачів, з 2012 року постійно виступав у гумористичній програмі "Київ Вечірній" продакшну "Студія "Квартал 95", яка належить одному з кандидатів у президенти України Володимирові Зеленському.

Третє місце у нацвідборі посів гурт KAZKA з піснею Apart. Він був на другому місці за рейтингом глядачів і на третьому місці за голосуванням суддів. Цей гурт відомий тим, що їхній хіт "Плакала" у жовтні 2018-го потрапив до топ-10 чарту відомого сервісу розпізнавання пісень Shazam, а сама пісня стала відомою у багатьох країнах. Та під час національного відбору "Євробачення" гурт KAZKA звинуватили у плагіаті: мелодія "Плакала" дуже нагадує композицію "Reborn" виконавця YOYA. Продюсер гурту Юрій Нікітін заявив, що це не плагіат, оскільки у пісні використали семпл зі звукового банку, доступ до якого є у всіх продюсерів у світі. Нікітін вважає, що під час національного відбору "Євробачення" сама група стала об'єктом атаки "чорного піару"

Європейська мовна спілка в очікуванні рішення Києва

Виконавчий продюсер "Євробачення-2017" у Києві Олександр Харебін вважає, що цього року Україна через скандал має відмовитись від участь у міжнародному пісенному конкурсі. На його думку, це є питанням справедливості. "Так буде відповідально відносно співачки, яка перемогла, але не змогла туди поїхати, це буде чесно до тих людей, які голосували за неї, але не отримували результату і це буде чесно до суспільства, яке очікувало учасника іншої якості та з іншою позицією", - сказав DW Харебін. Він зауважує, що у разі відмови України виступати на Євробаченні НСТУ зазнає фінансових збитків, зокрема не повернеться гарантійний внесок за участь у конкурсі. Однак, на його думку, ці фінансові витрати не є надмірними у порівнянні з репутаційними ризиками України.

У Європейській мовній спілці на запит DW відмовилися прямо коментувати скандал із українським нацвідбором. Там зазначили лише, що "кожен мовник відповідає за відбір учасника для "Євробачення" у відповідності до правил Європейської мовної спілки".

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Нове віяння на "Євробаченні"

    Після Києва, де в 2017 році ведучими були троє чоловіків, за що організатори конкурсу зазнали критики, цього року фінал "Євробачення" в Лісабоні вестимуть тільки жінки. Вплив #MeToo відчувається і в іншому. Наприклад, у виступі явної фаворитки букмекерів та експертів "Євробачення" ...

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    У ключі #MeToo

    Зовнішність Нетти б'є по звичному образу учасниць "Євробачення". 25-річній Нетті Барзілай, яка виступає за Ізраїль з піснею "Toy", пророкують перше місце. "Я тобі не іграшка", - категорично заявляє вона. Феміністський електро-поп з елементами репу і лупа (низки записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків) після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Норвезьке дежавю

    У тих, хто стежить за конкурсом, буде дежавю. Скрипка, нехитрий поп і гарний настрій ... Олександр Рибак, білорус за походженням, знову виступає за Норвегію. Fairytale принесла йому перемогу дев'ять років тому в Москві. У Лісабоні він продемонструє, наскільки добре вміє писати пісні, і дасть майстер-клас для інших. Композиція That's How You Write A Song фігурує в списку фаворитів.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Ефектне шоу

    Український учасник Melovin також виборов місце у фіналі. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Його шанси на "Євробаченні-2018" експерти оцінюють неоднозначно. Мелодія красива, але є дефіцити у вокалі. Cценічне шоу, однак, точно справить враження. Свій виступ Melovin закінчує за роялем, що стоїть на охопленому полум'ям помості. Важливо не забути про вогнегасник.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Найвищі ноти в Лісабоні

    Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучать за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка і працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - опера в поп-аранжуванні. Текст містить цитати з декількох оперних творів. Пісні пророкують один із перших рядків.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Французький електро-поп про біженців

    За традицією, і в нинішньому конкурсі беруть участь кілька дуетів. Французи Madame Monsieur - пара не тільки на сцені, а й у житті. У своїй мінімалістичній композиції Mercy вони співають про дівчинку, яка народилася в човні біженців посеред Середземного моря. На рішення відправити дует в Лісабон вплинуло голосування публіки в національному відборі. Тепер букмекери пророкують їм місце в топ-5.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Співаючий Ді Капріо з Чехії

    Міколашу Йозефу пророкують кращий результат для Чехії на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбудеться. Міколаш - хороший актор. Лондонська академія драматичного мистецтва відзначила його майстерність золотою медаллю. Він працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. Але перш за все він - музикант. Виступи на вулицях міст Європи допомогли йому набути впевненості у собі.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Болгарська містика

    Конкуренцію Чехії у фіналі складе Болгарія. У рейтингу букмекерів вони вже кілька тижнів поспіль йдуть нарівні. Похмура, містична композиція Bones, за прогнозами, претендує на місце в топ-5. Це не випадково: з нею працює та сама команда, яка допомогла посісти друге місце Крістіану Костову в Києві. Квінтет Equinox заснований спеціально для "Євробачення".

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Пісня на щастя

    My Lucky Day від Молдови додасть у фіналі літньої легкості. Виступ тріо DoReDos примітний тим, що музику для нього написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Вогонь з Кіпру

    Граничний рівень пожежної небезпеки: Елені Фурейра виступає за Кіпр з піснею Fuego. Вона втекла разом з батьками з Албанії і спочатку приховувала своє походження. У Греції вона - зірка. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина кілька разів їй відмовляла. Зате Кіпр вхопився за шанс. Над піснею працював продюсер, який створив хіти для Дженніфер Лопес. Елені пророкують місце в топ-10.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Поп-королева з Фінляндії

    Цифра 2 для Саар Аалто має особливе значення. Вона займала друге місце в проектах "Голос Фінляндії" і "Х-Фактор". На "Євробачення" її відправили після двох невдалих спроб. За пісню "Monsters" проголосували фінські глядачі. У Фінляндії Саар знають. Вона співає в мюзиклах, виступає в телешоу, дає концерти зі своєю групою.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Шанси Німеччини

    Як глядачі оцінять виступ німецького виконавця Міхаеля Шульте (Michael Schulte), теж поки не зовсім зрозуміло. У попередні роки Німеччина посідала на "Євробаченні" місця в кінці списку. У фіналі конкурсу в Лісабоні Шульте виконає баладу про смерть батька. Деяким глядачам національного відбору його пісня для "Євробачення" нагадала пісню Someone Like You Адель.


DW.COM

Фіналісти "Євробачення-2018"

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі? (11.05.2018)  

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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

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